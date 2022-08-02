NFT-маркетплейс Magic Eden добавит поддержку Ethereum
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NFT-маркетплейс Magic Eden добавит поддержку Ethereum

NFT-маркетплейс Magic Eden добавит поддержку Ethereum


Базирующийся на Solana маркетплейс невзаимозаменяемых токенов Magic Eden анонсировал поддержку Ethereum.


Интеграция завершится «в ближайшие недели», сообщает The Block.  


Благодаря использованию кроссчейн-решения Launchpad пользователи смогут выпускать NFT, используя Solana или Ethereum. Первым проектом, поддерживающим новую функциональность, станет EZU от Voltura.


В разговоре с CoinDesk разработчики платформы заявили, что в долгосрочной перспективе планируется поддержка еще двух блокчейнов.


Напомним, в июне Magic Eden привлек $130 млн по итогам раунда финансирования Серии B, возглавляемого Electric Capital и Greylock Partners.

В марте NFT-маркетплейс привлек $27 млн, закрыв раунд Серии А.

# Экономика ethereum, eth, magic eden, nft, новости
По материалам: ForkLog

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