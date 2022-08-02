Николайчук покинул проект, а Горина решила остаться
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Николайчук покинул проект, а Горина решила остаться

Николайчук покинул проект, а Горина решила остаться
История Артура Николайчука и Кати Гориной закончилась довольно печально. На днях девушка подаст на развод, а Артур ушёл с Дом-2. Недавно Артур Николайчук вернулся на проект, но ему так и не удалось убедить Екатерину Горина в том, что он будет меняться в лучшую сторону. Парень пообещал перестать играть и найти за периметром нормальную работу, но Катя никак на это не отреагировала. В итоге Николайчук ушёл с Дом-2, а Горина решила подать на развод незамедлительно. Вот и подошла к концу история этой пары.

Сам Артур в социальных сетях заявил, что он в первый раз плакал на Лобном. Прощаться с друзьями ему было очень тяжело. Следующий выпуск определённо будет очень эмоциональным. Интересно, Горина серьезно готова отпустить супруга или это очередная уловка? Посмотрим, как будут развиваться дальнейшие события.

Николайчук рассчитался с долгами и теперь планирует отправиться в культурную столицу, чтобы там найти себе работу. А Катя планирует искать нового парня на Дом-2. Но есть ли в этом хоть доля правды?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Лидера группировки по организации игорного бизнеса в Иркутске осудили на 13,5 лет
Лидера группировки по организации игорного бизнеса в Иркутске осудили
Грант бросил Безверхову и нашёл новую девушку за пределами Дом-2
Грант бросил Безверхову и нашёл новую девушку за пределами Дом-2
Михаил Шуфутинский: «В студенческие годы Алла Пугачева всегда одевалась интересно, но вызывающе»
Михаил Шуфутинский: «В студенческие годы Алла Пугачева всегда
Россия отвергла обвинения США в использовании Запорожской АЭС в качестве базы
Россия отвергла обвинения США в использовании Запорожской АЭС в
Николайчук покинул проект, а Горина решила остаться
Николайчук покинул проект, а Горина решила остаться
Сейчас бы бегать по пляжу, а не вот это вот все
Сейчас бы бегать по пляжу, а не вот это вот все
Совместное предприятие AMD и ConsenSys выйдет на биржу через SPAC
Совместное предприятие AMD и ConsenSys выйдет на биржу через SPAC
Ильин день 2 августа: приметы и запреты праздничного дня
Ильин день 2 августа: приметы и запреты праздничного дня
Capcom не планирует повышать цены на свои новые релизы до $69,99
Capcom не планирует повышать цены на свои новые релизы до $69,99
Как зовут младшую дочку Светланы Лободы
Как зовут младшую дочку Светланы Лободы
В России призвали менять систему усыновления детей иностранцами
В России призвали менять систему усыновления детей иностранцами
США стягивают авианосцы и самолеты к Тайваню из-за планируемого визита Пелоси
США стягивают авианосцы и самолеты к Тайваню из-за планируемого

Топ на сегодня

Ламмас или Лугнасад 1 августа 2022 года: важный праздник Колеса Года
Ламмас или Лугнасад 1 августа 2022 года: важный праздник Колеса Года
Инопланетные существа, проживающие на дне океана (17 фото)
Инопланетные существа, проживающие на дне океана (17 фото)
Российский разведчик предрек уничтожение HIMARS на Украине к середине сентября
Российский разведчик предрек уничтожение HIMARS на Украине к середине
«Леруа Мерлен» проверят после жалоб на продажу обоев с картой Крыма как части Украины
«Леруа Мерлен» проверят после жалоб на продажу обоев с картой Крыма
День Мокрины, 1 августа 2022 года, богат приметами и поверьями
День Мокрины, 1 августа 2022 года, богат приметами и поверьями

Еще по теме

Николайчук не смог уговорить Горину повторить «подвиг» Насти Роинашвили
Горина бросила Николайчука и покинула проект
Николайчук пошёл по стопам Александра Задойнова
Горина и Бухынбалтэ зарыли топор войны