Николайчук покинул проект, а Горина решила остаться

Вадим Карасев

Недавно Артур Николайчук вернулся на проект, но ему так и не удалось убедить Екатерину Горина в том, что он будет меняться в лучшую сторону. Парень пообещал перестать играть и найти за периметром нормальную работу, но Катя никак на это не отреагировала. В итоге Николайчук ушёл с Дом-2, а Горина решила подать на развод незамедлительно. Вот и подошла к концу история этой пары.Сам Артур в социальных сетях заявил, что он в первый раз плакал на Лобном. Прощаться с друзьями ему было очень тяжело. Следующий выпуск определённо будет очень эмоциональным. Интересно, Горина серьезно готова отпустить супруга или это очередная уловка? Посмотрим, как будут развиваться дальнейшие события.Николайчук рассчитался с долгами и теперь планирует отправиться в культурную столицу, чтобы там найти себе работу. А Катя планирует искать нового парня на Дом-2. Но есть ли в этом хоть доля правды?