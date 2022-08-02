О новых видах преступлений в Сети расскажут в школах, вузах и в Телеграм

В России стартовал международный информационно-образовательный проект «Безопасный Интернет»

Более половины пользователей Интернета сталкивались с фейковой информацией, фишингом и телефонным мошенничеством, а еще 16 процентов — с пропагандой экстремизма и терроризма. При этом каждый второй пользователь хоть раз попадался на уловки мошенников, и только единицы обратились в правоохранительные органы. Такие результаты опроса, проведенного в 10 странах, получила команда «Статус Online».

Угроз много, знаний мало

Новый проект противодействия преступной деятельности в Интернете создала команда «Статус Online» благодаря программе «Женщина-лидер» и платформе «Россия — страна возможностей». Он призван бороться сразу с тремя угрозами: вовлечением молодежи в радикальные организации, распространением фейков и мошенничеством в Сети. Эти направления определили после международного опроса, который провели среди пользователей Интернета от 14 до 60 лет в 10 странах.

Почти 85 процентов опрошенных признались, что лично сталкивались с угрозами в цифровой среде. При этом 94 процента заявили, что хотели бы получать больше информации по проблемам противоправной деятельности в Сети.

Уроки для школ

Чтобы защитить пользователей, в первую очередь детей и молодежь, участники проекта планируют создать курс видеоуроков, лекций, электронных учебников для школьников и студентов. Такие материалы доступным языком разъяснят, что нельзя размещать в свободном доступе, за какие комментарии и посты можно ответить перед законом, как не дать себя вовлечь в экстремистские и террористические организации.

Контент для школьников разместят в базе Московской электронной школы (МЭШ), рассказала «Парламентской газете» капитан команды «Статус Online» — начальник Юруправления Росфинмониторинга Ольга Тисен. «При этом базой МЭШ могут пользоваться не только московские школы, но и образовательные учреждения всей России, — отметила она. — Доступ к контенту будет бесплатным».

Проблема информационной безопасности молодежи в Интернете становится все более актуальной из-за роста численности несовершеннолетних пользователей, отметила член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. «Вопрос безопасности Интернета стоит на повестке дня и в Совете Федерации. Так, спикер Валентина Матвиенко не раз отмечала необходимость объединения всех ведомств для решения проблемы негативного воздействия на подрастающее поколение информации в Интернете», — сказала сенатор «Парламентской газете».

Именно поэтому международный информационно-образовательный проект «Безопасный Интернет» кажется Скаковской особенно важным сегодня.



Цифровая гигиена

Но работать планируют не только с молодежью. Уже сейчас предприниматели могут бесплатно посетить образовательные вебинары о пределах допустимого в Интернете в центрах «Мой бизнес», которые открыты во всех регионах страны.

Еще один вектор проекта — обучение фактчекингу, проверки достоверности сведений, рассказала начальник отдела мониторинга и анализа СМИ пресс-службы Совета Федерации Ольга Андерсон. «Сейчас воздействие информации на человека огромно, при этом у населения порой нет элементарных знаний о цифровой гигиене», — пояснила она «Парламентской газете».

Кроме того, на тему безопасного Интернета собираются снять несколько фильмов и даже сериалов. Также ведется разработка специализированного Telegram-канала об актуальных видах кибермошенничества и фейков, сообщили авторы проекта.

По словам еще одной участницы команды, главного редактора портала Минэкономразвития мойбизнес.рф Юлии Бондаревой, такой контент представят на всех доступных площадках, в первую очередь — в Интернете и социальных медиа. «А для наибольшего охвата мы будем сотрудничать с различными партнерами как среди госорганов и образовательных организаций, так и среди крупных компаний, таких как «ЛитРес», MyBook, онлайн-кинотеатры», — процитировала Бондареву пресс-служба Совфеда.

В будущем, как ожидают организаторы, проект может выйти и на международный уровень. В качестве пилотного макрорегиона участницы рассматривают некоторые азиатские страны.



Где еще прокачать знания

Проект «Безопасный Интернет» призван уберечь россиян от вовлечения в различные радикальные организации, повысить степень их финансовой безопасности и помочь выработать иммунитет к фейковой информации, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при палате регионов Ирина Рукавишникова. Она напомнила, что для людей любого возраста, «уже столкнувшихся со сложной жизненной ситуацией, когда нужны не столько знания на перспективу, сколько четкие алгоритмы действий сейчас», существуют и другие интересные консультационные проекты.

«Например, уже практически год работает «Центр правовой помощи в цифровой среде», созданный по инициативе Роскомнадзора», — напомнила сенатор.