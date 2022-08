Официально: Эти 5 игр удалят 16 августа из Game Pass

Вадим Карасев





Microsoft опубликовала список игр для Game Pass на первую половину августа. Вместе с тем, объявлен окончательный список проектов, которые покинут подписку Game Pass в середине месяца.

Уже 16 августа из подписки Game Pass удалят следующие 5 игр.

Boyfriend Dungeon (Xbox, PC, xCloud)

Curse of the Dead Gods (Xbox, PC, xCloud)

Library of Ruina (Xbox, PC, xCloud)

Starmancer (ранняя версия) (PC)

Train Sim World 2 (Xbox, PC, xCloud)

Watch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTube

Отметим, что у игроков остается 2 недели, чтобы пройти указанные игры или приобрести их по сниженным ценам.