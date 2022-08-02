Особенности тихой охоты: грибные приметы и заговоры
Тихая охота ничуть не скучнее настоящей. Грибники с нетерпением ждут наступления грибного сезона, чтобы отправиться в лес, на поляны. Но дело это требует предельной внимательности и осторожности. Чтобы отличить хороший грибочек от несъедобного, нельзя спешить и суетиться.
Для удачной тихой охоты важны и не столь очевидные вещи, например, соблюдение народных грибных примет и чтение специальных заговоров.
Грибные погодные приметы
Грибники веками придерживались следующих примет, которые помогали им принести домой много вкусных и полезных грибов:
- Если начинаются частые туманы, значит, в лесу уже много грибов.
- Если стоит достаточно теплая погода и солнечные дни, то грибы нужно искать не на открытой местности, а под деревьями.
- Идти за грибами стоит на растущую Луну, потому что в это время они растут быстрее.
- Если грибной сезон начался с сыроежек, то надеяться на большой урожай других грибов не приходится.
- В начале сентября обилие белых грибов — удастся собрать большой урожай.
- Если в лугах ковром стелется иван-чай, то можно будет собрать много подберезовиков и подосиновиков.
- Место обитания подосиновиков находят по папоротниковым зарослям.
- Если летом было много дождей, то следом за волнушками вырастет много груздей.
- Если на остатках прошлогодней листвы видна плесень, то летом будет много рыжиков.
- Начала осыпаться пыльца с сосновых шишек — можно идти в лес за маслятами.
- Если начало осени выдалось холодным, то грибы будут крепкие, твердые, ароматные.
- Чем дольше в лесу видно новые грибы, тем сильнее запоздают зимние морозы.
- После «слепого» дождя следует отправляться на тихую охоту — грибов будет много.
- Дождливое лето, согласно примете, уничтожает весь урожай грибов осенью.
- Начался листопад — можно идти за третьим урожаем грибов.
- Второй слой белых грибов растет в то же время, когда созревает черника.
- Над лесом стоит молочный туман — к большому урожаю грибов.
Заговоры на удачную тихую охоту
С грибами на Руси издавна связано много легенд и поверий. Грибное царство — это особый организм, который старались уважать и не обижать. Чтобы собрать хороший урожай, люди читали заговоры на удачную тихую охоту. То же самое можно проделать и в наши дни, тогда поход в лес будет приятным и полезным.
Когда за грибами отправлялись дети, то у них существовал свой короткий заговор. Для этого нужно было подбросить вверх пустое лукошко и сказать:
После этого смотрели, как упало лукошко: если на бок или перевернулось, то день будет «не грибной», а если встало на дно, тогда удастся собрать хороший урожай.
Чтобы задобрить лесного духа, грибники проговаривали следующий заговор:
При этом нужно уважать духов леса и не шуметь. Запрещено во время тихой охоты громко разговаривать или петь.
Народные приметы для тех, кто отправляется на тихую охоту
- Особые грибные годы, как подметили наши предки, бывают перед военными событиями.
- Нельзя ходить за грибами, если человек не в духе.
- О хорошем грибном месте никому не рассказывают, не хвастаются собранным урожаем, не показывают его чужим людям.
- Встретить по дороге в лес хромого — к большому урожаю грибов.
- Если относиться к грибному царству с уважением, то грибочки не будут прятаться от человека.