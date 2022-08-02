Особенности тихой охоты: грибные приметы и заговоры

Тихая охота ничуть не скучнее настоящей. Грибники с нетерпением ждут наступления грибного сезона, чтобы отправиться в лес, на поляны. Но дело это требует предельной внимательности и осторожности. Чтобы отличить хороший грибочек от несъедобного, нельзя спешить и суетиться.

Для удачной тихой охоты важны и не столь очевидные вещи, например, соблюдение народных грибных примет и чтение специальных заговоров.

Грибные погодные приметы

Грибники веками придерживались следующих примет, которые помогали им принести домой много вкусных и полезных грибов:

Если начинаются частые туманы, значит, в лесу уже много грибов.

Если стоит достаточно теплая погода и солнечные дни, то грибы нужно искать не на открытой местности, а под деревьями.





Идти за грибами стоит на растущую Луну, потому что в это время они растут быстрее.

Если грибной сезон начался с сыроежек, то надеяться на большой урожай других грибов не приходится.

В начале сентября обилие белых грибов — удастся собрать большой урожай.

Если в лугах ковром стелется иван-чай, то можно будет собрать много подберезовиков и подосиновиков.

Место обитания подосиновиков находят по папоротниковым зарослям.

Если летом было много дождей, то следом за волнушками вырастет много груздей.

Если на остатках прошлогодней листвы видна плесень, то летом будет много рыжиков.

Начала осыпаться пыльца с сосновых шишек — можно идти в лес за маслятами.

Если начало осени выдалось холодным, то грибы будут крепкие, твердые, ароматные.

Чем дольше в лесу видно новые грибы, тем сильнее запоздают зимние морозы.





После «слепого» дождя следует отправляться на тихую охоту — грибов будет много.

Дождливое лето, согласно примете, уничтожает весь урожай грибов осенью.

Начался листопад — можно идти за третьим урожаем грибов.

Второй слой белых грибов растет в то же время, когда созревает черника.

Над лесом стоит молочный туман — к большому урожаю грибов.

Заговоры на удачную тихую охоту

С грибами на Руси издавна связано много легенд и поверий. Грибное царство — это особый организм, который старались уважать и не обижать. Чтобы собрать хороший урожай, люди читали заговоры на удачную тихую охоту. То же самое можно проделать и в наши дни, тогда поход в лес будет приятным и полезным.





Когда за грибами отправлялись дети, то у них существовал свой короткий заговор. Для этого нужно было подбросить вверх пустое лукошко и сказать:





После этого смотрели, как упало лукошко: если на бок или перевернулось, то день будет «не грибной», а если встало на дно, тогда удастся собрать хороший урожай.

Чтобы задобрить лесного духа, грибники проговаривали следующий заговор:





При этом нужно уважать духов леса и не шуметь. Запрещено во время тихой охоты громко разговаривать или петь.

Народные приметы для тех, кто отправляется на тихую охоту



