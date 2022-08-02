Пелоси: США не могут оставаться в стороне, пока Китай угрожает Тайваню
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Пелоси: США не могут оставаться в стороне, пока Китай угрожает Тайваню

Пелоси: США не могут оставаться в стороне, пока Китай угрожает Тайваню

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала свой визит на Тайвань выражением поддержки острова в связи «с растущей агрессией Китая». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью  Пелоси, опубликованной в газете Washington Post сразу после ее приземления в Тайбэе.

По ее словам, Вашингтон не может оставаться в стороне, пока Китай угрожает Тайваню и демократии.

Американский военный борт, на котором находилась спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, приземлился в столице Тайваня 2 августа примерно в 23 часа по местному времени. Спикер палаты представителей спустилась по трапу и сфотографировалась со своей делегацией.

В этой связи МИД Китая выразил решительный протест, заявив, что поездка нарушила принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских коммюнике. Пекин призвал Вашингтон перестать вмешиваться во внутренние дела страны и разыгрывать «тайваньскую карту».

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По материалам: pnp.ru

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