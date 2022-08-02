Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Змеи

Вадим Карасев

Не бывает идеальных людей. У всех нас есть как хорошие, так и негативные черты в характере. Пришло время узнать, каковы плюсы и минусы людей, рожденных в год Змеи.

Узнать характер человека можно разными способами — например, проанализировав его цвет глаз. Также довольно точно можно понять, что за человек перед вами, благодаря анализу по году рождения. Если кто-то родился в 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989 или 2001 году, то вот что можно сказать о его характере.

Плюсы характера людей, рожденных в год Змеи

Мудрость. Эксперты в области восточных гороскопов отмечают, что Змеи являются самыми мудрыми людьми по году рождения. Они практически никогда не совершают дважды одну и ту же ошибку, а также всегда учатся на своих промахах, пытаясь превращать недостатки в сильные стороны. Змеи практически никогда не попадают в сложные ситуации.

Рассудительность и спокойствие. Да, Змеи нередко выходят из себя, но не принимают решения на горячую голову. Они предпочитают сначала все обдумать. Спокойствие, свойственное их натуре, часто помогает им выходить из разных жизненных ситуаций победителями или, как минимум, точно не проигравшими. Змеи — типичные стратеги с очень стойкой психикой, которые пытаются продумывать заранее каждый свой шаг.

Высокий уровень эмпатии. Змеи очень хорошо чувствуют людей. Точнее, их эмоции и психическое состояние. Именно поэтому из людей этого года рождения часто получаются хорошие друзья. Нередко высокая эмпатия играет и злую шутку, доставляя Змеям лишние хлопоты в виде депрессивных мыслей.

Опрятность и чистоплотность. У Змей почти всегда очень чисто дома и они почти всегда выглядят крайне опрятно. От них приятно пахнет, их одежда чиста, ровно как и обувь. У Змей дома царит идиллия и полный порядок. Это не может не производить приятное впечатление на других людей.

Трудолюбие и финансовая грамотность. Змеи живут в достатке и никогда ни в чем не нуждаются. Это те самые люди, которые с самого детства почему-то умеют обращаться с деньгами правильно. Они не транжирят средства и обожают считать деньги.

Умение хранить секреты. Мало кто из людей умеет держать в секрете абсолютно все тайны, но Змеям это делать удается. Они ценят чужое право на конфиденциальность, причем их совсем не нужно просить о том, чтобы они молчали. Рожденные в год Змеи практически никогда не распускают слухи о других людях. Они всегда сначала думают, а потом говорят. Именно поэтому из них получаются отличные друзья.

Минусы характера людей, рожденных в год Змеи

Злопамятность. Змеи — люди, которые помнят абсолютно все ваши промахи, ошибки, неприятные слова. Они из тех, кто предпочитает подавать блюдо мести холодным. Рожденные в год Змеи не любят тратить на месть много времени и сил. Они расчетливы и умны, так что с ними нужно быть осторожнее. Минусом такая черта характера является не только для врагов Змей, но и для них самих, ведь они никогда не забывают про обиды.

Непостоянство уверенности в себе. Эта черта характера не всегда хорошо отражается на успехах в работе и бизнесе, а также значительно усложняет жизнь Змей в плане любовных успехов. Люди этого года рождения имеют всё для того, чтобы нравиться противоположному полу, но часто не могут вылезти из собственноручно созданного кокона из комплексов.

Занудство. Эти люди довольно часто душат своей любовью и навязчивой заботой всех вокруг. Порой им так и хочется сказать: «Хватит сдувать с меня пылинки». Змеи чувствуют, что им необходимо давать всем вокруг какие-то полезные советы. Иной раз они действительно нужны, но в большинстве случаев это сильно раздражает всех вокруг, но Змеи этого почему-то не понимают.

Нерешительность. Змеи нередко оказываются в подвешенном состоянии. Они не могут решиться на важный жизненный шаг, потому что боятся, либо не уверены в чем-то. Это никак не играет им на пользу. Наоборот, из-за этого с ними редко хотят вести важные дела компаньоны и партнеры по бизнесу.

Их любовь сложно заслужить. Мало кому хочется заслуживать чужого расположения, но Змеи — это как раз те люди, с которыми либо так, либо никак. Это часто приводит к тому, что они остаются одинокими, поэтому данную черту характера приписывают к негативным.