Покинувший реалити-шоу через четыре дня участник раскрыл закулисье программы

Вадим Карасев

Экс-участник Love Island Ллевеллин рассказал, что покинул шоу из-за круглосуточных съемок

Бывший участник британского реалити-шоу Love Island Лиам Ллевеллин (Liam Llewellyn) назвал причину, по которой он покинул проект после четырех дней пребывания на нем. Закулисье популярной программы он раскрыл в интервью таблоиду The Sun.

Ллевелин рассказал, что чувствовал себя некомфортно на проекте из-за круглосуточных съемок. «Я все время думал о том, что все, что я делаю и говорю, каждый мой шаг и каждое мое действие записывают камеры, и это будет доступно всему миру. Когда такие мысли у тебя все время в голове, то очень трудно расслабиться и показать себя настоящего», — признался он.

Также экс-участник Love Island пожаловался, что во время свидания с другой героиней проекта Джеммой Оуэн (Gemma Owen) их постоянно прерывали продюсеры и члены съемочной команды. По его словам, в тот момент на площадке находилось около 30 человек, которые выбирали ракурсы для съемки и выставляли свет. Как отметил Ллевеллин, такая обстановка не подходила для свидания, потому что телевизионщики много разговаривали, а камера постоянно двигалась, то приближаясь, то отдаляясь.

В конце каждого дня участники Love Island выстраивались в очередь, чтобы записать комментарий о прошедшем дне, добавил британец. Если мужчинам нужен был час, чтобы подготовиться к комментарию, то женщинам требовалось на это три часа, вспомнил Ллевеллин.

Экс-участник также сообщил, что продюсеры Love Island были сильно расстроены, когда узнали о его решении покинуть шоу и пытались его отговорить от этого, но в итоге он все же ушел из проекта.

Love Island — популярное британское реалити-шоу, выходящее с 2015 года на телеканале ITV2. В рамках проекта участники пытаются построить друг с другом отношения. В 2018 году программа стала самой просматриваемой в истории ITV2.