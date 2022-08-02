Покинувший Россию Валерий Леонтьев объяснил отъезд в США

Вадим Карасев

Певец Леонтьев объяснил, что в Америке может спокойно перемещаться по улицам

73-летний российский певец Валерий Леонтьев, который ранее покинул Россию, объяснил свой отъезд в американский город Майами. Об этом он сообщил в разговоре с «Интервью. Люди и События».

Исполнитель отметил, что в США его не узнают — это дает возможность спокойно перемещаться по улицам. «Там можно выйти, спокойно прогуляться. Здесь (в России — прим. "Ленты.ру") не выйдешь, реакция будет как на прогуливающегося слона. Русских достаточно и там, но не так много, как здесь. Я могу гулять по улицам, могу сесть в любой кафешке», — рассказал артист, который сейчас проживает в Америке.

Леонтьев добавил, что не собирается покидать родину окончательно, так как уже давно живет на две страны, проводя около трех месяцев в году в США, где владеет недвижимостью: «Я порой просто теряюсь, не понимая, где я дома. Мне и здесь хорошо, и там хорошо. Здесь я практически не лежу, здесь я в бесконечных трудах и перемещениях. Записи, съемки, гастроли. Лежу только там, занимаясь своим любимым занятием: рассматриваю, как облака перемещаются и меняют свою конфигурацию».

При этом певец подчеркнул, что уехавшая вместе с ним супруга Людмила Исакович «нашла себя» именно за границей.

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