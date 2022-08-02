Police Simulator: Patrol Officers анонсирована для приставок Xbox
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Police Simulator: Patrol Officers анонсирована для приставок Xbox

Police Simulator: Patrol Officers анонсирована для приставок Xbox


Создатели симулятора полицейского Police Simulator: Patrol Officers анонсировали консольные версии проекта. Игра уже доступна больше года в Steam в раннем доступе, и сегодня разработчики сообщили, что скоро планируется полноценный релиз проекта на PC, а вместе с тем он выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5.

В Police Simulator: Patrol Officers игрокам предлагают окунуться в будни офицера полиции на улицах вымышленного города. Игрокам предстоит выезжать на аварии, пресекать различные правонарушения и другими способами охранять покой жителей города. В игре динамично генерируются события, тем самым перед офицерами полиции постоянно встают новые задачи. Проект поддерживает не только одиночный вариант прохождения, но и кооператив с напарником по сети.

В Steam у игры Police Simulator: Patrol Officers больше 6500 отзывов и «Очень положительная» общая оценка от игроков.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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