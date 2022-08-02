Полиция Усольского района разыскивает потерявшегося в тайге мужчину

В Усольском районе сотрудники полиции разыскивают 34-летнего Александра Ланкина, потерявшегося в тайге. С заявлением о пропаже в дежурную часть обратился житель Ангарска, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Мужчина рассказал, что нанял пропавшего для работ по хозяйству и постоянного проживания в Тойсуковском лесничестве. Оно находится в 40 километрах от поселка Тальяны Усольского района. 28 июля Александр ушел в неизвестном направлении. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Александру на вид 35-40 лет, русые волосы, европейский тип лица. Он худощавого телосложения.

Граждан, обладающих какой-либо информацией об Александре Ланкине, сотрудники полиции просят сообщить по телефону: 8 (39543) 6-28-55, либо 02 (с мобильного 102).