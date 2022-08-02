Полный лунный календарь на август 2022 года: как повлияют на человека новолуние и полнолуние
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Полный лунный календарь на август 2022 года: как повлияют на человека новолуние и полнолуние

Полный лунный календарь на август 2022 года: как повлияют на человека новолуние и полнолуние

Влияние Луны на живые организмы доказано многократно. Люди испокон веков следили за фазой нашего спутника, чтобы определить, какие работы можно выполнять, а от чего лучше отказаться. Сегодня мы вновь сверяем свой распорядок с лунным календарем, особенное внимание уделяя дням полнолуния и новолуния.

Лунный календарь на август 2022 года

  • Начался август 2022 года с фазы растущей Луны. Продлится эта фаза до 11 числа.
  • Полнолуние — 12 августа в 04:35 по московскому времени.
  • С 13 по 26 августа Луна будет убывать.
  • Новолуние — 27 августа в 11:17 по московскому времени.


Лунных и солнечных затмений в августе 2022 года не будет.

Как полнолуние в августе 2022 года повлияет на человека

Августовское полнолуние издавна считалось особенным. В Северной Америке его называли «Полнолуние Осетровых», ведь в это время в реках было полно рыбы. В Китае это астрономическое явление августа называлось «Луной голодных духов». Связано такое наименование с проводимым в конце лета фестивалем, когда люди празднуют сбор урожая, а духи снова приходят в мир живых и пытаются им помешать.

Астрологи говорят, что полнолуние 12 августа будет сложным днем, особенно для людей чувствительных. Эмоции окажутся вне сферы контроля, потому нужно следить за словами, которые собираетесь сказать их вслух. Однако замыкаться в себе тоже не стоит. Это может быть чревато депрессивными состояниями. Лучший выход из ситуации — собраться с друзьями и заняться активным отдыхом, который вызовет лишь положительные эмоции. Повеселитесь на славу, и внутренние проблемы как ветром сдует.


В полнолуние нельзя:

  • садиться на диеты;
  • принимать важные решения;
  • ссориться;
  • проводить медицинские манипуляции.

Какое влияние окажет новолуние

Новолуние, которое пройдет 27 августа, пробудит во многих из нас черты перфекциониста. Захочется все расставить по своим местам, всему дать определение, упорядочить свои мысли и чувства. Это, конечно, неплохо, но важно не перестараться. В этой жизни далеко не все поддается нашему влиянию. Существует бесконечное число переменных, которые зависят от человека лишь в малой степени или не зависят вовсе. Потому заранее смиритесь с возможностью неконтролируемого варианта развития событий.

В наших силах стать хозяевами подвластных нам вещей и дел. К примеру, сконцентрироваться на завершении дел, которые мы все время откладываем. Также важно в это время провести инвентаризацию всего ненужного из своей жизни: это касается как вещей, так и мыслей, установок.

 

# Общество Неопознанное
По материалам: rsute

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