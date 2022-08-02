Полуголая звезда "Уральских пельменей" раздвинула ноги ради рекламы косметических средств

Вадим Карасев

34-летняя актриса и участница телевизионного юмористического шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьева порадовала поклонников, опубликовав свое фото в соблазнительном купальнике. При этом звезда прорекламировала свое косметическое средство.

Родившаяся в Киргизии Илана Юрьева в настоящее время отдыхает в Сочи, где наслаждается солнцем и морем.



При этом знаменитость не забывает и про подписчиков, делясь с ними фотографиями в сексуальном бикини.



34-летняя актриса и участница телевизионного юмористического шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьева

На одном из последних снимков Илана Юрьева предстала прислонившейся к лодке, в нежно-голубом купальнике и с раздвинутыми ногами.

Артистка приняла соблазнительную позу на пляже, похваставшись стройной фигурой и положив между ног свои уходовые средства. Столь эротичным снимком звезда прорекламировала собственную продукцию.

Стоит отметить, звезда "Уральских пельменей" до этого рекламировала свои средства по уходу за волосами еще более радикальным образом, снявшись ради этого совершенно голой.

При этом бизнес совершенно не мешает Юрьевой воспитывать семилетнюю дочь в браке с любимым супругом.

Названа причина ухода Юлии Михалковой из "Уральских пельменей"

Экс-коллега актрисы Юлии Михалковой Сергей Исаев рассказал изданию E1, по какой причине красотка приняла решение уйти из "Уральских пельменей".

Как оказалось, артистка захотела стать одним из акционеров объединения "Уральские пельмени", но основатели команды не пожелали пойти ей навстречу.



"Она пришла просто и говорит: "Ребята, я хочу быть акционером". Мы ей и говорим: "Ты на 30 лет опоздала. Все, вопрос закрыт". Невозможно прийти и сказать: "Я хочу в акционеры". Мы 30 лет к этому шли. "А я уже вот вроде восемь", — говорит. Так ты и так самая оплачиваемая актриса, у тебя все роли, ты летаешь бизнесом", - сообщил Сергей Исаев.