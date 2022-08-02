Пользователи показали свои любопытные и немного жуткие находки из леса (19 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пользователи показали свои любопытные и немного жуткие находки из леса (19 фото)

Цивилизация проникла в лесПрогулка в лесу - это полезное и очень умиротворяющее времяпрепровождение. Деревья шумят на ветру, хрустят веточки под ногами, птички поют, в целом, настоящая благодать. А особенно внимательные люди помимо цветочков и грибочков, могут найти весь странные и любопытные вещи. Хотя иногда такие находки даже немного пугают. Давайте поглядим, что интересного нашли в лесах авторы этих снимков.

Цивилизация проникла в лес


Лесная находка. J20 найден на моём недавно купленном участке

Лесная находка. J20 найден на моём недавно купленном участке
Наткнулся на это заброшенное здание в лесу, двери и все окна были заколочены и заперты

Наткнулся на это заброшенное здание в лесу, двери и все окна были заколочены и заперты
Нашёл Гомера в лесу

Нашёл Гомера в лесу
Нашёл старое пианино в лесу

Нашёл старое пианино в лесу
Жуткая фигура на дереве

Жуткая фигура на дереве
Авторикша, оставленная в лесу

Авторикша, оставленная в лесу
Нашли в лесу во время похода

Нашли в лесу во время похода
Странная штука, найденная в лесу во Франции. Что же это?

Странная штука, найденная в лесу во Франции. Что же это?
Большие бетонные блоки, которые я нашёл в лесу в Швейцарии. Комментаторы отметили, что на фото противотанковые сооружения, которые называются «зубы дракона».

Большие бетонные блоки, которые я нашёл в лесу в Швейцарии
Нашли огромный якорь

Нашли огромный якорь
Нашёл древесную кость. Древесная кость или сувель — это каплевидный или шарообразный нарост на дереве, который образуется за счёт воздействия климатических условий. Из него можно делать различные подделки — бижутерию, сувениры, фигурки.

Древесная кость
Кто-нибудь терял камеру где-то 80 лет назад в
Игл-Крик?

Кто-нибудь терял камеру где-то 80 лет назад вИгл-Крик?
Алло? Есть кто на связи?

Алло? Есть кто на связи?
Старинный паровоз, который бросили в лесу

Старинный паровоз, который бросили в лесу
Брошенный финский Saab J-35F где-то в лесу

Брошенный финский Saab J-35F где-то в лесу
Несколько лет назад археолог Семир Османагич неподалёку от города Завидовичи в Боснии и Герцеговине нашёл в лесу огромный каменный шар. По одной из его версий, на этой территории ранее существовала весьма развитая цивилизация, её представители и создавали такие шары, а также строили пирамиды.

огромный каменный шар
Брошенная лодка посреди леса в Вашингтоне

Брошенная лодка посреди леса в Вашингтоне
Природа берёт своё, Уттар-Прадеш, Индия

Природа берёт своё, Уттар-Прадеш, Индия
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

МИД Тайваня подтвердил визит Нэнси Пелоси
МИД Тайваня подтвердил визит Нэнси Пелоси
На «Госуслугах» появится возможность проводить сделки с недвижимостью
На «Госуслугах» появится возможность проводить сделки с недвижимостью
Пользователи показали свои любопытные и немного жуткие находки из леса (19 фото)
Пользователи показали свои любопытные и немного жуткие находки из
Вирус оспы обезьян в Европе: новые симптомы заболевания и где ввели ограничения
Вирус оспы обезьян в Европе: новые симптомы заболевания и где ввели
Испания неожиданно передумала поставлять Украине танки Leopard
Испания неожиданно передумала поставлять Украине танки Leopard
Шахназаров: «Александр Ревва тусовался с Потапом и Настей Каменских. Он – убийца русского искусства»
Шахназаров: «Александр Ревва тусовался с Потапом и Настей Каменских.
Биткоин-биржа ZB приостановила ввод и вывод средств
Биткоин-биржа ZB приостановила ввод и вывод средств
Ксения Собчак высмеяла предложение Ольги Бузовой
Ксения Собчак высмеяла предложение Ольги Бузовой
Евгения Медведева призналась, почему купила дом
Евгения Медведева призналась, почему купила дом
Максим Фадеев рассказал об уходе из семьи
Максим Фадеев рассказал об уходе из семьи
Филипп Киркоров разорился на раскрутке Ани Лорак
Филипп Киркоров разорился на раскрутке Ани Лорак
Спрос на приложения с пиратским контентом увеличился в России на 400 процентов
Спрос на приложения с пиратским контентом увеличился в России на 400

Топ на сегодня

Последние новости "Дома-2": Горина узнала о зависимости Николайчука, а Черкесов получил "леща"
Последние новости "Дома-2": Горина узнала о зависимости
В Иркутске руководитель строительной фирмы предстанет перед судом за уклонение от налогов
В Иркутске руководитель строительной фирмы предстанет перед судом за
"Ее переклинило": Пригожин не понимает, почему Хаматова сбежала из России
"Ее переклинило": Пригожин не понимает, почему Хаматова
Сафронов заступился за Ирину Аллегрову с ее запросами
Сафронов заступился за Ирину Аллегрову с ее запросами
Binance.US остановит торги токеном AMP из-за SEC
Binance.US остановит торги токеном AMP из-за SEC

Еще по теме

19 случаев, когда прогулка по лесу заканчивалась находкой интересных, а порой и пугающих вещичек
На юге Франции нашли утерянный 35 лет назад Volkswagen
В Братском районе нашли молодого человека, заблудившегося в лесу 9 июля
Активисты ОНФ нашли свалку медицинских пробирок с кровью