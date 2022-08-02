Пользователи показали свои любопытные и немного жуткие находки из леса (19 фото)
Сегодня, 16:15 Вадим КарасевПрогулка в лесу - это полезное и очень умиротворяющее времяпрепровождение. Деревья шумят на ветру, хрустят веточки под ногами, птички поют, в целом, настоящая благодать. А особенно внимательные люди помимо цветочков и грибочков, могут найти весь странные и любопытные вещи. Хотя иногда такие находки даже немного пугают. Давайте поглядим, что интересного нашли в лесах авторы этих снимков.
Цивилизация проникла в лес
Лесная находка. J20 найден на моём недавно купленном участке
Наткнулся на это заброшенное здание в лесу, двери и все окна были заколочены и заперты
Нашёл Гомера в лесу
Нашёл старое пианино в лесу
Жуткая фигура на дереве
Авторикша, оставленная в лесу
Нашли в лесу во время похода
Странная штука, найденная в лесу во Франции. Что же это?
Большие бетонные блоки, которые я нашёл в лесу в Швейцарии. Комментаторы отметили, что на фото противотанковые сооружения, которые называются «зубы дракона».
Нашли огромный якорь
Нашёл древесную кость. Древесная кость или сувель — это каплевидный или шарообразный нарост на дереве, который образуется за счёт воздействия климатических условий. Из него можно делать различные подделки — бижутерию, сувениры, фигурки.
Кто-нибудь терял камеру где-то 80 лет назад в
Игл-Крик?
Алло? Есть кто на связи?
Старинный паровоз, который бросили в лесу
Брошенный финский Saab J-35F где-то в лесу
Несколько лет назад археолог Семир Османагич неподалёку от города Завидовичи в Боснии и Герцеговине нашёл в лесу огромный каменный шар. По одной из его версий, на этой территории ранее существовала весьма развитая цивилизация, её представители и создавали такие шары, а также строили пирамиды.
Брошенная лодка посреди леса в Вашингтоне
Природа берёт своё, Уттар-Прадеш, Индия
По материалам: триникси