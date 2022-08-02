Поправившаяся Мария Голубкина сделала селфи в купальнике и засветила обручальное кольцо

48-летняя актриса Мария Голубкина поделилась фото в купальнике из примерочной бутика. Мария Голубкина недавно сильно поправилась. Сначала все думали, что она резко набрала лишний вес для какой-то новой роли, но потом стало очевидно, что дело не в этом. Фанаты предполагают, что новые формы Голубкина приобрела в результате гормонального сбоя. Несмотря на большое количество едких замечаний, Мария, похоже, очень довольна собой и своим внешним видом. Накануне актриса поделилась кадрами, на которых она позирует в закрытом купальнике. Съемку она вела в примерочной бутика, торгующего пляжными аксессуарами. Голубкина без стеснения показала в зеркале объемные бедра.Как пишет «Пятый канал», в комментариях к публикации не обошлось без хейта.Но самое любопытное не это, а то, что фанаты заметили на правой руке Голубкиной кольцо, похожее на обручальное. Мария носит особенное украшение на безымянном пальце правой руки. В Сети прозвучали предположения, что актриса сыграла тайную свадьбу. Правда, кроме кольца никаких подтверждений этого события найти не удалось. Возможно, Мария действительно скрывает от публики нового мужа, но не исключено, что актриса просто привыкла носить украшения на «том самом» пальце и не придает этому большого значения.