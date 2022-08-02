Россия отвергла обвинения США в использовании Запорожской АЭС в качестве базы

Вадим Карасев

Россия отвергла слова Блинкена об использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы

Россия отвергла обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил об использовании российскими силами Запорожской АЭС в качестве военной базы. Об этом говорится в комментарии российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО, передает РИА Новости.

«Неоднократно заявляли о том, что действия наших ВС никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине и не препятствуют нормальной работе станции», — говорится в заявлении.