Россия отвергла обвинения США в использовании Запорожской АЭС в качестве базы
Сегодня, 04:05 Вадим КарасевРоссия отвергла слова Блинкена об использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы
Россия отвергла обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил об использовании российскими силами Запорожской АЭС в качестве военной базы. Об этом говорится в комментарии российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО, передает РИА Новости.
«Неоднократно заявляли о том, что действия наших ВС никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине и не препятствуют нормальной работе станции», — говорится в заявлении.
По материалам: lenta.ru