Россия отвергла обвинения США в использовании Запорожской АЭС в качестве базы
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Россия отвергла обвинения США в использовании Запорожской АЭС в качестве базы

Россия отвергла обвинения США в использовании Запорожской АЭС в качестве базыРоссия отвергла слова Блинкена об использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы

Россия отвергла обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил об использовании российскими силами Запорожской АЭС в качестве военной базы. Об этом говорится в комментарии российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО, передает РИА Новости.

«Неоднократно заявляли о том, что действия наших ВС никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине и не препятствуют нормальной работе станции», — говорится в заявлении.

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По материалам: lenta.ru

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