Россиянам спрогнозировали понижение цен на продукты в августе

Вадим Карасев

Аналитик Иван Федяков рассказал россиянам о традиционном снижении цен на фрукты в августе

Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков рассказал россиянам о понижении цен на импортные и отечественные фрукты в августе. В интервью для радио Sputnik он спрогнозировал падение цен на продукты в последний месяц лета из-за увеличения поставок отечественных овощей и фруктов нового урожая в российские магазины.

Аналитик объяснил, что рост предложения при стабильном спросе неминуемо приведет к снижению цен, что и происходит каждый год. Начиная со второй половины лета в российские магазины поступают сезонные овощи от отечественных производителей и фермеров и из-за появляющегося профицита продукты дешевеют.

В том числе, это касается и борщевого набора, в который входит морковь, репчатый лук, капуста, свекла и картофель. «Цены на продукты из "борщевого набора" доходят до минимума в сентябре, в октябре падение прекращается, чтобы в ноябре снова начать рост», — рассказал Федяков.

Аналитик подчеркивает, что это касается и фруктов, причем как отечественных, так и привозных. В качестве примера он приводит бананы, цены на которые обычно снижаются. «Дело в том, что летом в магазинах много дешевых яблок и груш из российских садов, это приводит к тому, что дорогие бананы начинают хуже продаваться. Чтобы их хоть как-то покупали, продавцам приходится снижать уровень цен и на бананы до минимума», — пояснил Федяков.

Ранее россиянам перечислили продукты, которые подорожают к осени. По мнению экономиста Марии Долговой, это связано с большой долей импортной составляющей в отечественных продуктах, в частности, упаковкой, оборудованием и ингредиентами. В число таких продуктов войдут сыр, колбаса и кондитерские изделия.