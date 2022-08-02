Россиянам спрогнозировали понижение цен на продукты в августе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиянам спрогнозировали понижение цен на продукты в августе

Россиянам спрогнозировали понижение цен на продукты в августеАналитик Иван Федяков рассказал россиянам о традиционном снижении цен на фрукты в августе

Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков рассказал россиянам о понижении цен на импортные и отечественные фрукты в августе. В интервью для радио Sputnik он спрогнозировал падение цен на продукты в последний месяц лета из-за увеличения поставок отечественных овощей и фруктов нового урожая в российские магазины.

Аналитик объяснил, что рост предложения при стабильном спросе неминуемо приведет к снижению цен, что и происходит каждый год. Начиная со второй половины лета в российские магазины поступают сезонные овощи от отечественных производителей и фермеров и из-за появляющегося профицита продукты дешевеют.

В том числе, это касается и борщевого набора, в который входит морковь, репчатый лук, капуста, свекла и картофель. «Цены на продукты из "борщевого набора" доходят до минимума в сентябре, в октябре падение прекращается, чтобы в ноябре снова начать рост», — рассказал Федяков.

Аналитик подчеркивает, что это касается и фруктов, причем как отечественных, так и привозных. В качестве примера он приводит бананы, цены на которые обычно снижаются. «Дело в том, что летом в магазинах много дешевых яблок и груш из российских садов, это приводит к тому, что дорогие бананы начинают хуже продаваться. Чтобы их хоть как-то покупали, продавцам приходится снижать уровень цен и на бананы до минимума», — пояснил Федяков.

Ранее россиянам перечислили продукты, которые подорожают к осени. По мнению экономиста Марии Долговой, это связано с большой долей импортной составляющей в отечественных продуктах, в частности, упаковкой, оборудованием и ингредиентами. В число таких продуктов войдут сыр, колбаса и кондитерские изделия.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Слух: В сеть попала сборка ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля для консолей
Слух: В сеть попала сборка ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
Знаменитые актеры в молодости (16 фото)
Знаменитые актеры в молодости (16 фото)
Особенности тихой охоты: грибные приметы и заговоры
Особенности тихой охоты: грибные приметы и заговоры
Россиянам спрогнозировали понижение цен на продукты в августе
Россиянам спрогнозировали понижение цен на продукты в августе
Музыкальный NFT-маркетплейс OneOf привлек более $8 млн инвестиций
Музыкальный NFT-маркетплейс OneOf привлек более $8 млн инвестиций
Иранские грузовые самолеты совершили свыше 40 загадочных рейсов в Россию
Иранские грузовые самолеты совершили свыше 40 загадочных рейсов в
Белый дом заявил о несерьезном ответе России по обмену заключенными
Белый дом заявил о несерьезном ответе России по обмену заключенными
Татьяна Навка высказалась о жизни с Песковым в седьмую годовщину свадьбы
Татьяна Навка высказалась о жизни с Песковым в седьмую годовщину
Иосиф Пригожин возмущен тем, что люди ненавидят Ивана Урганта
Иосиф Пригожин возмущен тем, что люди ненавидят Ивана Урганта
Макс Фадеев после похудения решил потолстеть
Макс Фадеев после похудения решил потолстеть
Светлана Лобода пошла на вранье ради пиара
Светлана Лобода пошла на вранье ради пиара
Марина Зудина посвятила публикацию сыну - имениннику
Марина Зудина посвятила публикацию сыну - имениннику

Топ на сегодня

Ламмас или Лугнасад 1 августа 2022 года: важный праздник Колеса Года
Ламмас или Лугнасад 1 августа 2022 года: важный праздник Колеса Года
Российский разведчик предрек уничтожение HIMARS на Украине к середине сентября
Российский разведчик предрек уничтожение HIMARS на Украине к середине
Инопланетные существа, проживающие на дне океана (17 фото)
Инопланетные существа, проживающие на дне океана (17 фото)
«Леруа Мерлен» проверят после жалоб на продажу обоев с картой Крыма как части Украины
«Леруа Мерлен» проверят после жалоб на продажу обоев с картой Крыма
Раскрыты варианты дизайна купюр в тысячу и пять тысяч рублей
Раскрыты варианты дизайна купюр в тысячу и пять тысяч рублей

Еще по теме

Не до яблочка: почему россияне отказываются от фруктов
Инфляция на Украине разогналась из-за обновления коллекций в бутиках
Назван тропический фрукт, который избежал "удара коронавируса"
ЦБ сообщил о росте цен на овощи из «борщевого набора»