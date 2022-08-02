Сафронов заступился за Ирину Аллегрову с ее запросами
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Сафронов заступился за Ирину Аллегрову с ее запросами

Сафронов заступился за Ирину Аллегрову с ее запросами
Певица Ирина Алегрова возмутила многих своими требованиями. 70-летняя певица оценила свое 50-минутное выступление в 12 миллионов рублей. Никас Сафронов уверен, что Ирина Аллегрова стоит этих денег. Поп-звезда последние годы редко балует поклонников выходами в свет, выступлениями и гастролями. Ирина Александровна много времени уделяет своей семьи и лишь изредка выступает на корпоративах. При этом директор звезды сообщил, что 50-минутное выступление Аллегровой стоит 12 миллионов рублей. Такие запросы шокировали не только фанатов народной артистки России, но и многих ее коллег. Так, певец Данко назвал гонорар «шальной императрицы» российского шоу-бизнеса «зашкваром». Художник Никас Сафронов заступился за Аллегрову, которая оказалась в центре скандала. «Ирина – звезда первой величины. У нее много хитов, она работала с лучшими музыкантами и композиторами нашей страны. И, наверное, может просить и 12 миллионов за выступление, и 20 миллионов — если считает, что ее выступление стоит именно столько», — высказался Сафронов. Известный художник напомнил, что спрос рождает предложение. Если кто-то из состоятельных поклонников исполнительницы хита «Привет, Андрей!» готов платить такие деньги, то это личное дело артистки и заказчика. Никас напомнил, что путь к вершине славы у Ирины был непростым. Она много работала и сейчас вполне может позволить себе жить на широкую ногу и больше времени посвящать отдыху.
«Сейчас ей, вероятно, хочется больше наслаждаться жизнью. Хотя раньше, как все знают, она пахала, пропадала на гастролях, недодавала внимания своей семье. Сейчас она это компенсирует», — цитирует Prozvezd художника. Сафронов отметил, что в любой отрасли есть профессионалы, которые достигли такого мастерства, что могут позволить себе самостоятельно устанавливать цену за свою работу. Ирина Александровна, по его мнению, из их числа. Аллегрова дает редкие концерты, и ее выступления не могут стоить дешево. «Ирина всегда была самодостаточной: она никогда не жаловалась, что ей не хватает на жизнь. И за это ее уважают. Мы с ней приятельствуем, она очень душевный человек, сильный духом и большой трудоголик», — добавил Никас. У Ирины Аллегровой есть дочь Лала от брака с баскетболистом Георгием Таировым. Он не поддерживает отношений с дочерью. Сейчас Лала работает концертным директором у мамы и режиссёром эстрадных и массовых зрелищ. Она замужем за дзюдоистом и самбистом Артемом Артемьевым. У супругов есть 26-летний сын Александр.
# Шоу-бизнес Аллегрова Ирина
По материалам: z-aya

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