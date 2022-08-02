Сделка по продаже российских активов Holcim завершена: новый владелец рассказал подробности Lenta.ru
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Сделка по продаже российских активов Holcim завершена: новый владелец рассказал подробности Lenta.ru

Сделка по продаже российских активов Holcim завершена: новый владелец рассказал подробности Lenta.ru

Сделка по продаже российских активов Holcim завершена: новый владелец рассказал подробности Lenta.ru

Судебные разбирательства по делу российских предприятий франко-швейцарского концерна Holcim подошли к концу. Согласно решению суда, сообщает издание Lenta.ru, новым владельцем цементных заводов и карьеров по добыче щебня и гранита стал известный в России бизнесмен Евгений Костюкевич.

Представители зарубежного концерна Holcim, который является одним из крупнейших мировых производителей на рынке, приняли решение покинуть Российскую Федерацию. Уже в апреле компания объявила, что ищет варианты продажи российских активов. После этого начались длительные переговоры, в которых принимали участие пятнадцать претендентов на роль будущего собственника бизнеса. Новый владелец этого бизнеса в России был определен судом.

Евгений Костюкевич, несмотря на свой статус, никогда не был публичным человеком. Он предпочитает оставаться в тени и имеет репутацию очень скромного бизнесмена. Коллеги, которые работали с ним много лет, отмечают, что он всегда ответственно подходит к каждому вопросу.

Известный российский предприниматель заявил, что сейчас переживает период «жесткого информационного прессинга» со стороны своих коллег, которые пытаются добиться отмены результатов сделки. Однако новый владелец Holcim убежден, что у них ничего не выйдет, ведь суд уже всё решил.

Евгения Костюкевича удивляет тот факт, что западные партнёры хотели откреститься от долгосрочных переговоров, подписанных документов и других шагов, которые привели к этой сделке. Однако, по его словам, это их право. Цель всего, о чем сейчас заявляют представители зарубежной компании — пересмотр условий сделки. На это Костюкевич отвечает русской пословицей: «Поздно махать кулаками после драки — дело сделано». Предприниматель поблагодарил ФНС за проведение тщательной проверки.

# Общество Бизнес
По материалам: rsute

Последние новости

Сделка по продаже российских активов Holcim завершена: новый владелец рассказал подробности Lenta.ru
Сделка по продаже российских активов Holcim завершена: новый владелец
Ведущий «Битвы экстрасенсов» ответил на критику шоу
Ведущий «Битвы экстрасенсов» ответил на критику шоу
Полиция Усольского района разыскивает потерявшегося в тайге мужчину
Полиция Усольского района разыскивает потерявшегося в тайге мужчину
Мертвых пауков предложили сделать деталями механизмов
Мертвых пауков предложили сделать деталями механизмов
Евгения Медведева тратит на овощи и фрукты по пятнадцать тысяч за раз
Евгения Медведева тратит на овощи и фрукты по пятнадцать тысяч за раз
Мария Максакова пожалела Максима Галкина
Мария Максакова пожалела Максима Галкина
Эдгард Запашный сравнил Шатунова с Киркоровым
Эдгард Запашный сравнил Шатунова с Киркоровым
Михаил Шуфутинский рассказал, как развлекался с Аллой Пугачевой
Михаил Шуфутинский рассказал, как развлекался с Аллой Пугачевой
Шахназаров рассказал, почему Ксения Собчак так популярна
Шахназаров рассказал, почему Ксения Собчак так популярна
Оригинальные акварели Антуана де Сент-Экзюпери для «Маленького принца» (6 фото)
Оригинальные акварели Антуана де Сент-Экзюпери для «Маленького
Кого сегодня приводит Андрей Аршавин в коттедж, в котором жил с Алисой?
Кого сегодня приводит Андрей Аршавин в коттедж, в котором жил с
Брежнева ответила на слухи о разводе
Брежнева ответила на слухи о разводе

Топ на сегодня

Последние новости "Дома-2": Горина узнала о зависимости Николайчука, а Черкесов получил "леща"
Последние новости "Дома-2": Горина узнала о зависимости
В Иркутске руководитель строительной фирмы предстанет перед судом за уклонение от налогов
В Иркутске руководитель строительной фирмы предстанет перед судом за
Светлана Лобода не намерена больше возвращаться в Россию
Светлана Лобода не намерена больше возвращаться в Россию
Binance.US остановит торги токеном AMP из-за SEC
Binance.US остановит торги токеном AMP из-за SEC
Туристический регион в Гондурасе начал принимать оплату в биткоине
Туристический регион в Гондурасе начал принимать оплату в биткоине

Еще по теме

Новый владелец Holcim озвучил Forbes амбициозные планы относительно развития предприятий
В «Онэксим» опровергли сообщения о продаже активов
МОК нанес новый удар по оправданным российским спортсменам
Более 50% опрошенных бизнесменов? РФ признали риск закрытия бизнеса