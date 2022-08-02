Сделка по продаже российских активов Holcim завершена: новый владелец рассказал подробности Lenta.ru

Судебные разбирательства по делу российских предприятий франко-швейцарского концерна Holcim подошли к концу. Согласно решению суда, сообщает издание Lenta.ru, новым владельцем цементных заводов и карьеров по добыче щебня и гранита стал известный в России бизнесмен Евгений Костюкевич.

Представители зарубежного концерна Holcim, который является одним из крупнейших мировых производителей на рынке, приняли решение покинуть Российскую Федерацию. Уже в апреле компания объявила, что ищет варианты продажи российских активов. После этого начались длительные переговоры, в которых принимали участие пятнадцать претендентов на роль будущего собственника бизнеса. Новый владелец этого бизнеса в России был определен судом.

Евгений Костюкевич, несмотря на свой статус, никогда не был публичным человеком. Он предпочитает оставаться в тени и имеет репутацию очень скромного бизнесмена. Коллеги, которые работали с ним много лет, отмечают, что он всегда ответственно подходит к каждому вопросу.

Известный российский предприниматель заявил, что сейчас переживает период «жесткого информационного прессинга» со стороны своих коллег, которые пытаются добиться отмены результатов сделки. Однако новый владелец Holcim убежден, что у них ничего не выйдет, ведь суд уже всё решил.

Евгения Костюкевича удивляет тот факт, что западные партнёры хотели откреститься от долгосрочных переговоров, подписанных документов и других шагов, которые привели к этой сделке. Однако, по его словам, это их право. Цель всего, о чем сейчас заявляют представители зарубежной компании — пересмотр условий сделки. На это Костюкевич отвечает русской пословицей: «Поздно махать кулаками после драки — дело сделано». Предприниматель поблагодарил ФНС за проведение тщательной проверки.