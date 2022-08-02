Шахназаров: «Александр Ревва тусовался с Потапом и Настей Каменских. Он – убийца русского искусства»
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Шахназаров: «Александр Ревва тусовался с Потапом и Настей Каменских. Он – убийца русского искусства»

Шахназаров: «Александр Ревва тусовался с Потапом и Настей Каменских. Он – убийца русского искусства»

Александр Ревва много лет живет в России и занимается здесь различным бизнесом, стараясь держаться в стороне от политики. Но в последнее время его постоянно втягивают в разборки.


Все началось с интервью его отца, который рассказал, что 47-летний Александр Ревва уже много лет не общается с ним и не приезжает на родину в Донецк. Связано это якобы с тем, что шоумен дружит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сам звезда Comedy Club не спешит давать комментарии по этому поводу и вообще не говорит о политике.

Между тем, СМИ нашли несколько компаний, которые зарегистрированы на популярного шоумена и все они приносят значительный доход Александру. Недавно он вообще отправился отдыхать и его тут же стали критиковать за то, что он может сбежать из страны. К ситуации подключился и журналист Михаил Шахназаров.

«Для меня стало бомбой, когда Ревву начали позиционировать как певца. На мой взгляд, это программа по убийству русского искусства — это же Артур Пирожков. По поводу того, что он не ездил на Донбасс. Так он перед операцией тусовался с Настей и Потапом, а друг у него Зеленский. Вернется и будет дальше тут зажигать», — заявил он в прямом эфире шоу «Полный абзац».

Откуда у Михаила инсайд по поводу Потапа и Насти пока непонятно, но то, что знаменитости дружили — это факт. Правда, в данном контексте это смотрится несколько странно, ведь украинские музыканты входят в число тех, кто активно критикует россиян и выступает против политических событий.

Отметим, что супруга Реввы недавно приобрела шикарные апартаменты в жилом комплексе «Москва-Сити». Примерная стоимость составляет около 200 миллионов рублей. При этом у пары уже есть несколько квартир в столице и загородный дом.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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