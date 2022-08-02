Шахназаров рассказал, почему Ксения Собчак так популярна

Ведущая и журналистка Ксения Собчак пользуется бешеной популярностью, не смотря на многочисленные скандалы. Журналист Михаил Шахназаров в своем шоу «Полный абзац» объяснил, почему программы телеведущей Ксении Собчак так популярны в Сети. «Почему Собчак до сих пор не иноагент. Насчет просмотров — это, конечно, показатель, но на Стаса Михайлова тоже ходят многие. Я ни одного интервью Ксении Собчак не смотрел. Видел какие-то нарезки, как она нашла в спальне у Волочковой дилдо и кричала: «Посмотрите, что я нашла», сказал Михаил Шахназаров.Как отметил Шахназаров, Собчак только строит из себя человека высокой культуры. «Видно, что она воспитывалась в семье, где говорили: «Ксения, ложечка только с этой стороны», «Ксения по губкам сейчас получишь». Это вообще венец карьеры. Как будто джек-пот сорвала. Ну у кого-нибудь найдет еще силиконовую вагину. Ну почему такое не смотреть», — заявил Шахназаров. Напомним, что программы Ксении Собчак действительно пользуются огромной популярностью в Сети. Прежде всего из-за крайне противоречивой личности самой ведущей.