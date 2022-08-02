Слух: В сеть попала сборка ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля для консолей

Вадим Карасев





В январе этого года студия GSC Game World в лице PR-менеджера рассказывала, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 обсуждали вопрос выпуска ремастера оригинальной S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля. Но, как тогда утверждалось, «анонсировать на этот счет пока нечего».

Сегодня же в сети появилась сборка, как утверждается, того самого ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля для игровых консолей. Блогер под ником nevajno1kto опубликовал в сети архив, который называется слитой консольной версией S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля. По его словам, это ранняя сборка ремастера оригинального S.T.A.L.K.E.R. для приставок, который сейчас находится в разработке у GSC Game World. При этом, студия GSC Game World контролирует процесс создания «Тени Чернобыля», но занимается непосредственно разработкой другая команда (не называется).

Игроки, которые смогли запустить на компьютерах указанный билд S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, отмечают, что проект имеет несколько отличающийся от оригинальной игры интерфейс, полную поддержку геймпада, некоторые дополнительные анимации, переработанный инвентарь и ряд других изменений «под консоли». При этом, студия GSC Game World официально утечку не подтвердила, а некоторые поклонники S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля считают, что билд, появившийся в сети, это не слив, а работа моддеров.

Ниже можно посмотреть скриншоты из этого билда.