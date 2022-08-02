Спрос на приложения с пиратским контентом увеличился в России на 400 процентов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Спрос на приложения с пиратским контентом увеличился в России на 400 процентов

Спрос на приложения с пиратским контентом увеличился в России на 400 процентов

Спрос на приложения с пиратским контентом увеличился в России на 400 процентов«Ъ»: спрос на приложения с пиратским контентом увеличился в России на 400%

Количество запросов на скачивание приложений с пиратским контентом в России выросло на 300-400 процентов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Увеличение спроса было зафиксировано с конца февраля по июль. В частности, выросло число запросов на скачивание приложения онлайн-кинотеатра Zetflix. Посещаемость его сайта при этом увеличилась на 300 процентов за тот же период. Максимальное число зрителей кинотеатра в сутки составляет 500 тысяч человек. Уточняется, что сервис не представлен ни в одном маркеплейсе, однако он планирует разместиться в российских магазинах приложений RuStore и NashStore.

Как утверждает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, приложения с контентом, нарушающим авторские права, могут быть исключены из маркетплейсов по решению суда согласно действующему законодательству. Он также добавил, что «никакой "параллельный импорт кино" здесь не сработает, поскольку можно ввезти физический объект, но нельзя ввезти права».

Ранее сообщалось о том, что «Синема Парк» и «Формула Кино» отменили услугу с просмотром голливудских фильмов.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Испания неожиданно передумала поставлять Украине танки Leopard
Испания неожиданно передумала поставлять Украине танки Leopard
Шахназаров: «Александр Ревва тусовался с Потапом и Настей Каменских. Он – убийца русского искусства»
Шахназаров: «Александр Ревва тусовался с Потапом и Настей Каменских.
Биткоин-биржа ZB приостановила ввод и вывод средств
Биткоин-биржа ZB приостановила ввод и вывод средств
Ксения Собчак высмеяла предложение Ольги Бузовой
Ксения Собчак высмеяла предложение Ольги Бузовой
Евгения Медведева призналась, почему купила дом
Евгения Медведева призналась, почему купила дом
Максим Фадеев рассказал об уходе из семьи
Максим Фадеев рассказал об уходе из семьи
Филипп Киркоров разорился на раскрутке Ани Лорак
Филипп Киркоров разорился на раскрутке Ани Лорак
Спрос на приложения с пиратским контентом увеличился в России на 400 процентов
Спрос на приложения с пиратским контентом увеличился в России на 400
Глава Роспотребнадзора дала поручения регионам по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора дала поручения регионам по коронавирусу
Женщина погибла, двое детей получили травмы после ДТП в Эхирит-Булагатском районе
Женщина погибла, двое детей получили травмы после ДТП в
Минобороны рассказало о добитом ВСУ артиллерией украинском батальоне
Минобороны рассказало о добитом ВСУ артиллерией украинском батальоне
Покинувший Россию Валерий Леонтьев объяснил отъезд в США
Покинувший Россию Валерий Леонтьев объяснил отъезд в США

Топ на сегодня

Последние новости "Дома-2": Горина узнала о зависимости Николайчука, а Черкесов получил "леща"
Последние новости "Дома-2": Горина узнала о зависимости
В Иркутске руководитель строительной фирмы предстанет перед судом за уклонение от налогов
В Иркутске руководитель строительной фирмы предстанет перед судом за
Светлана Лобода не намерена больше возвращаться в Россию
Светлана Лобода не намерена больше возвращаться в Россию
Сафронов заступился за Ирину Аллегрову с ее запросами
Сафронов заступился за Ирину Аллегрову с ее запросами
"Ее переклинило": Пригожин не понимает, почему Хаматова сбежала из России
"Ее переклинило": Пригожин не понимает, почему Хаматова

Еще по теме

Депутаты рассмотрят законопроект о блокировке пиратских приложений
Роскомнадзор навсегда заблокировал работу 234 пиратских интернет-ресурсов
В России задумались о новом антипиратском законодательстве
«Яндекс» начал удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратский контент