США стягивают авианосцы и самолеты к Тайваню из-за планируемого визита Пелоси
Соединенные Штаты перемещают самолеты и авианосцы к Тайваню в преддверии вероятного визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, пишет Nikkei Asia.
В СМИ Тайваня появились данные о том, что Пелоси должна была прибыть на остров в ближайший вторник. На эти сообщения отреагировал официальный Пекин и заявил, что визит спикера приведет к "серьезным последствиям".
Китай пообещал принять решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. При этом сама Пелоси так и не подтвердила посещение острова. Первым пунктом в ее турне стал Сингапур. Глава минобороны КНР Тань Кэфэй пригрозил помешать поездке военным путем, китайские СМИ начали писать о возможности объявления Пекином бесполетной зоны над островом, а ВМС страны начали учения в Южно-Китайском море.
Китайские военные самолеты вошли в зону ПВО Тайваня
Оборонное ведомство в Тайбэе заявило, что четыре самолета ВВС Народно-освободительной армии Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Речь идет об истребителях J-16. Они облетели акваторию к юго-западу от острова. В ответ военные распространили радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.
Кроме того, стало известно, что переданные Москвой Пекину истребители Су-35 комплексами радиоэлектронной борьбы подавили системы противовоздушной обороны США, защищающие Тайвань.
"Истребители ВВС НОАК успешно отработали прорыв средств ПВО противника. По меньшей мере два истребителя Су-35 прорвались в район опознавания средств ПВО Тайваня и задействовали комплексы РЭБ для постановки "шумов" американским ПВО", - сообщиают СМИ.
Сейчас на вооружении КНР находятся 24 истребителя Су-35, переданные Россией. Они имеют наиболее мощную и эффективную систему радиоэлектронной борьбы.
Отметим также, что Народно-освободительная армия Китая приступила к боевым учениям у берегов восточной провинции Фуцзянь, которая расположена через пролив от Тайваня.