США стягивают авианосцы и самолеты к Тайваню из-за планируемого визита Пелоси
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

США стягивают авианосцы и самолеты к Тайваню из-за планируемого визита Пелоси

США стягивают авианосцы и самолеты к Тайваню из-за планируемого визита Пелоси

Соединенные Штаты перемещают самолеты и авианосцы к Тайваню в преддверии вероятного визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, пишет Nikkei Asia.

В СМИ Тайваня появились данные о том, что Пелоси должна была прибыть на остров в ближайший  вторник. На эти сообщения отреагировал официальный Пекин и заявил, что визит спикера приведет к "серьезным последствиям". 


Американские авианосные и экспедиционные группы в восточной части Тихого океана

Китай пообещал принять решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. При этом сама Пелоси так и не подтвердила посещение острова. Первым пунктом в ее турне стал Сингапур. Глава минобороны КНР Тань Кэфэй пригрозил помешать поездке военным путем, китайские СМИ начали писать о возможности объявления Пекином бесполетной зоны над островом, а ВМС страны начали учения в Южно-Китайском море.

Перемещения атомного авианосца CVN 76 Ronald Reagan в Тихом океане с 1 июля по 1 августа

Китайские военные самолеты вошли в зону ПВО Тайваня

Оборонное ведомство в Тайбэе заявило, что четыре самолета ВВС Народно-освободительной армии Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Речь идет об истребителях J-16. Они облетели акваторию к юго-западу от острова. В ответ военные распространили радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

Кроме того, стало известно, что переданные Москвой Пекину истребители Су-35 комплексами радиоэлектронной борьбы подавили системы противовоздушной обороны США, защищающие Тайвань.

"Истребители ВВС НОАК успешно отработали прорыв средств ПВО противника. По меньшей мере два истребителя Су-35 прорвались в район опознавания средств ПВО Тайваня и задействовали комплексы РЭБ для постановки "шумов" американским ПВО", - сообщиают СМИ.

Карта входа истребителей Китая в опознавательную зону ПВО Тайваня

Сейчас на вооружении КНР находятся 24 истребителя Су-35, переданные Россией. Они имеют наиболее мощную и эффективную систему радиоэлектронной борьбы.

Отметим также, что Народно-освободительная армия Китая приступила к боевым учениям у берегов восточной провинции Фуцзянь, которая расположена через пролив от Тайваня.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Capcom не планирует повышать цены на свои новые релизы до $69,99
Capcom не планирует повышать цены на свои новые релизы до $69,99
Как зовут младшую дочку Светланы Лободы
Как зовут младшую дочку Светланы Лободы
В России призвали менять систему усыновления детей иностранцами
В России призвали менять систему усыновления детей иностранцами
США стягивают авианосцы и самолеты к Тайваню из-за планируемого визита Пелоси
США стягивают авианосцы и самолеты к Тайваню из-за планируемого
Мэр Иркутска проверил систему городского уличного освещения
Мэр Иркутска проверил систему городского уличного освещения
Фрукт, овощ или ягода: интересные факты об арбузах
Фрукт, овощ или ягода: интересные факты об арбузах
Глава «Росчайкофе» прокомментировал уход брендов Lipton и Brooke Bond с рынка
Глава «Росчайкофе» прокомментировал уход брендов Lipton и Brooke Bond
Сафронов заступился за Ирину Аллегрову с ее запросами
Сафронов заступился за Ирину Аллегрову с ее запросами
Возлюбленная Эмина Агаларова похвасталась его подарком-кольцом с бриллиантом в 10 карат
Возлюбленная Эмина Агаларова похвасталась его подарком-кольцом с
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит холостая Луна 2022
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит холостая Луна 2022
Лена Миро высмеяла Ларису Долину
Лена Миро высмеяла Ларису Долину
Ничего необычного, просто прогулка с живописным видом
Ничего необычного, просто прогулка с живописным видом

Топ на сегодня

Ламмас или Лугнасад 1 августа 2022 года: важный праздник Колеса Года
Ламмас или Лугнасад 1 августа 2022 года: важный праздник Колеса Года
Инопланетные существа, проживающие на дне океана (17 фото)
Инопланетные существа, проживающие на дне океана (17 фото)
«Леруа Мерлен» проверят после жалоб на продажу обоев с картой Крыма как части Украины
«Леруа Мерлен» проверят после жалоб на продажу обоев с картой Крыма
Российский разведчик предрек уничтожение HIMARS на Украине к середине сентября
Российский разведчик предрек уничтожение HIMARS на Украине к середине
День Мокрины, 1 августа 2022 года, богат приметами и поверьями
День Мокрины, 1 августа 2022 года, богат приметами и поверьями

Еще по теме

В КНР отреагировали на активность авианосной группы США в Южно-Китайском море
Визит Пелоси на Тайвань предрекли в ближайшие дни
Пелоси отказалась отвечать на вопрос о поездке на Тайвань
Появились подробности визита Пелоси на Тайвань