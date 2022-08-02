США стягивают авианосцы и самолеты к Тайваню из-за планируемого визита Пелоси

Вадим Карасев

Соединенные Штаты перемещают самолеты и авианосцы к Тайваню в преддверии вероятного визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, пишет Nikkei Asia.

В СМИ Тайваня появились данные о том, что Пелоси должна была прибыть на остров в ближайший вторник. На эти сообщения отреагировал официальный Пекин и заявил, что визит спикера приведет к "серьезным последствиям".

Американские авианосные и экспедиционные группы в восточной части Тихого океана

Китай пообещал принять решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. При этом сама Пелоси так и не подтвердила посещение острова. Первым пунктом в ее турне стал Сингапур. Глава минобороны КНР Тань Кэфэй пригрозил помешать поездке военным путем, китайские СМИ начали писать о возможности объявления Пекином бесполетной зоны над островом, а ВМС страны начали учения в Южно-Китайском море.



Китайские военные самолеты вошли в зону ПВО Тайваня

Перемещения атомного авианосца CVN 76 Ronald Reagan в Тихом океане с 1 июля по 1 августа

Оборонное ведомство в Тайбэе заявило, что четыре самолета ВВС Народно-освободительной армии Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Речь идет об истребителях J-16. Они облетели акваторию к юго-западу от острова. В ответ военные распространили радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

Кроме того, стало известно, что переданные Москвой Пекину истребители Су-35 комплексами радиоэлектронной борьбы подавили системы противовоздушной обороны США, защищающие Тайвань.

"Истребители ВВС НОАК успешно отработали прорыв средств ПВО противника. По меньшей мере два истребителя Су-35 прорвались в район опознавания средств ПВО Тайваня и задействовали комплексы РЭБ для постановки "шумов" американским ПВО", - сообщиают СМИ.

Карта входа истребителей Китая в опознавательную зону ПВО Тайваня

Сейчас на вооружении КНР находятся 24 истребителя Су-35, переданные Россией. Они имеют наиболее мощную и эффективную систему радиоэлектронной борьбы.



Отметим также, что Народно-освободительная армия Китая приступила к боевым учениям у берегов восточной провинции Фуцзянь, которая расположена через пролив от Тайваня.