Стало известно о возможном иске экс-подрядчика АЭС «Аккую» к «Росатому»
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Стало известно о возможном иске экс-подрядчика АЭС «Аккую» к «Росатому»

Стало известно о возможном иске экс-подрядчика АЭС «Аккую» к «Росатому»Bloomberg: экс-подрядчик АЭС «Аккую» намерен подать иск в суд к «Росатому»

Экс-подрядчик первой в Турции атомной электростанции (АЭС) «Аккую» — турецкая компания IC Ictas — намерена обратиться в суд после аннулирования контракта дочерней компанией российской госкорпорации «Росатом» — «Аккую Нуклеар». Об этом стало известно Bloomberg.

По информации агентства, «Аккую Нуклеар» аннулировала контракт с IC Ictas на прошлой неделе, после чего подписала соглашение с TSM Enerji, принадлежащей трем российским фирмам. В Росатоме решение сменить подрядчика объяснили тем, что предстоящие работы «потребуют специализированных навыков в атомном строительстве, чтобы обеспечить качество работы, которые соответствуют строительным срокам и срокам по вводу в эксплуатацию».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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