Суд обязал любовницу мужчины выплатить его жене сумму, которую тот потратил на нее

Вадим Карасев

В Китае обманутая мужем супруга решила судиться с его любовницей. Узнавшая о неверности возлюбленного женщина смогла стрясти деньги со своей соперницы.

Супруга неверного мужчины утверждает, что его любовница разрушила их брак, а также получала дорогие подарки, хотя не имела на них права.



Женщина случайно узнала о неверности мужа, заметив, что тот постоянно отправляет на неизвестный ей номер денежные суммы.

В результате изменник раскрыл наличие у него 10-летнего сына от любовницы. Мужчина купил последней в подарок автомобиль и две квартиры.

По словам его жены, она даже не представляла, что ее супруг живет на две семьи, а все получаемые ею средства шли на алименты.

Поскольку в Китае есть закон, по которому супруг не имеет права тратить общее имущество, не получив согласия своей второй половинки, суд обязал любовницу изменника выплатить часть потраченных на нее средств.