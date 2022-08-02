Суд обязал любовницу мужчины выплатить его жене сумму, которую тот потратил на нее
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Суд обязал любовницу мужчины выплатить его жене сумму, которую тот потратил на нее

Суд обязал любовницу мужчины выплатить его жене сумму, которую тот потратил на нее

В Китае обманутая мужем супруга решила судиться с его любовницей. Узнавшая о неверности возлюбленного женщина смогла стрясти деньги со своей соперницы.

Супруга неверного мужчины утверждает, что его любовница разрушила их брак, а также получала дорогие подарки, хотя не имела на них права.


Женщина случайно узнала о неверности мужа, заметив, что тот постоянно отправляет на неизвестный ей номер денежные суммы.

В результате изменник раскрыл наличие у него 10-летнего сына от любовницы. Мужчина купил последней в подарок автомобиль и две квартиры.

По словам его жены, она даже не представляла, что ее супруг живет на две семьи, а все получаемые ею средства шли на алименты.

Поскольку в Китае есть закон, по которому супруг не имеет права тратить общее имущество, не получив согласия своей второй половинки, суд обязал любовницу изменника выплатить часть потраченных на нее средств.

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По материалам: uposters.ru

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