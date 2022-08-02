Татьяна Лазарева запрещает детям жить в России

Ведущая Татьяна Лазарева не дает детям вернуться на родину. Артистка без устали критикует родную страну. Из-за своей политической позиции юмористка покинула Россию и не разрешила своим детям даже приближаться к ней. *Татьяна Лазарева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022. В начале спецоперации на территории Украины Лазарева находилась в Киеве, откуда вела ежедневные прямые эфиры, очерняющие Россию. Позже звезда перебралась в Испанию, где продолжила это дело, ведь кроме этого, у нее не осталось занятий: известно, что она потеряла работу и, соответственно, заработок.Татьяна вырвала из сердца родину и начала избавляться от имущества, но это далось ей непросто. «Испытала стресс, когда продали дачу», — поделилась 56-летняя блондинка. К слову, она перекрыла дорогу домой и детям. По словам артистки, наследники хотели остаться в России. Но она отказала им в этом. «Я им сказала: «Ребят, пожалуйста, пожалейте мать». Совсем не хочется быть здесь, не иметь возможности приехать, если там что-то с твоим ребенком случилось», — призналась она в YouTube-шоу «Дифирамб». Все же в нашей стране у телеведущей уже не будет прежней жизни, так как ее мало кто ждет с распростертыми объятиями. Она разругалась с коллегами и соотечественниками. К слову, за спорные высказывания Лазареву уже внесли список иноагентов, что окончательно ее подкосило.