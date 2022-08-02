Татьяна Лазарева* запретила детям возвращаться в Россию: "Пожалейте мать"

Вадим Карасев

Актриса Татьяна Лазарева*, которая сейчас находится в Испании и открыто выступает против военной спецоперации РФ на Украине, стала героиней нового выпуска YouTube-шоу "Дифирамб". В интервью звезда рассказала ведущей Ксении Лариной, почему запретила детям возвращаться в Россию.





За день до того, как меня объявили иноагентом, я отмечала день рождения. Мы с детьми полетели в Португалию. Мои дети спросили, чем грозит этот статус. Что с ними будет, они не спрашивали. Потому что они поняли, что я — это я, они — это они, разные судьбы. Они уже не в России. Как сказал Акунин в свое время: "Нам заложники в России не нужны". Они хотели бы остаться, но я им сказала: "Ребят, пожалуйста, пожалейте мать". Совсем не хочется быть здесь, не иметь возможности приехать, если там что-то с твоим ребенком случилось. Дети успокоились, увидели, что все взрослые реагируют нормально. В этом смысле они мне доверяют,

— рассказала телеведущая.





Татьяна Лазарева и Михаил Шац с детьми

Татьяна Лазарева после начала спецоперации уехала из Киева в Испанию. При этом она призналась, что квартиру в Москве продавать пока не собирается. Актриса рассказала, что зарабатывает 2—3 тысячи евро в месяц на мероприятиях и комфортно живет на эти деньги. Дети Лазаревой и Михаила Шаца (София, Степан и Антонина) учатся за границей. Сам Михаил Шац (пара официально жената, но каждый живет своей жизнью) также осуждает действия российских властей на Украине и сейчас живет в Израиле.

*Татьяна Лазарева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

Елизавета Константинова