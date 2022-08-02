Татьяна Навка высказалась о жизни с Песковым в седьмую годовщину свадьбы

47-летняя фигуристка Татьяна Навка сегодня отмечает с мужем Дмитрием Песковым медную свадьбу. Татьяна Навка и ее муж Дмитрий Песков отмечают 1 августа годовщину свадьбы. Фигуристка и пресс-секретарь президента поженились семь лет назад в Сочи, устроив шикарную свадьбу в одном из отелей, и с тех пор слывут одной из самых образцовых пар среди знаменитостей. Спортсменка не скрывает, что в их браке все еще царят любовь и взаимопонимание, о чем она с гордостью сообщила подписчикам в соцсети, опубликовав совместное фото с супругом по столь важному поводу.«7 лет! Полет отличный! И взгляд не меняется», — похвасталась олимпийская чемпионка. В комментариях друзья и поклонники поспешили поздравить пару с медной свадьбой и пожелали им «сохранить этот огонь» в отношениях. Стоит отметить, что Навке и Пескову удалось построить счастливую семью не с первой попытки. Как известно, до того, как выйти замуж за пресс-секретаря президента, фигуристка состояла в браке с тренером Александром Жулиным, которому в 2000 году родила дочь Александру. В то время олимпийская чемпионка жила и тренировалась в США и лишь в 2006 году вернулась в Россию. На родине их отношения с Жулиным дали трещину, и они развелись. Песков же до встречи с Навкой успел дважды вступить в брак, и от предыдущих жен у него подрастает четверо детей: сын Николай – от первой супруги и дочь Елизавета и сыновья Мик и Дени – от Екатерины Солоцинской. Навка тоже родила мужу ребенка – дочь Надежду, появившуюся на свет еще до их свадьбы, в 2014 году. Фигуристка прекрасно ладит с отпрысками Пескова и считает их всех одной большой семьей.