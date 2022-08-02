Трейдер рассказал о взаимосвязи биткоина с индексом S&P 500
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Трейдер рассказал о взаимосвязи биткоина с индексом S&P 500

Трейдер рассказал о взаимосвязи биткоина с индексом S&P 500


О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.


Биткоин находится в восходящем канале и есть возможность оценить сценарии будущего движения. Однако рассмотрение ценовых перспектив криптовалют стоит начинать с анализа фондового рынка ввиду его прямой зависимости от ситуации в мире.


S&P 500


Данные: TradingView.

По S&P 500 в январе прошли исторически аномальные объемы. Более-менее сопоставимые показатели зафиксированы также в конце весны. 


Понижающийся минимум после формирования объемов в мае был «перебит» июне. Тогда же цена попыталась сформировать отскок. 


Пока что важный экстремум на отметке $4199 не взят и нисходящая динамика сохраняется. Локально: ожидания снижения и обновления локального минимума.


Учитывая сложную геополитическую ситуацию (кризис в Европе, рецессию в американской экономике, возможное напряжение отношений США с Китаем, войну в Украине), события только начинают развиваться. На этом фоне маловероятно прохождение дна по S&P 500. 


Для кардинального изменения ситуации индексу нужно преодолеть отметку $4199 и на следующей волне снижения сформировать лоу выше последнего локального минимума. Тогда можно будет говорить о попытке перелома нисходящей динамики.


Биткоин


Восходящий канал, актуальный уже полтора месяца, продолжает получать подтверждения в виде слабых обновлений максимумов.


Стоит учесть характер движения внутри восходящего канала. Агрессия покупателя растет за счет увеличения угла атаки. Позитивом является то, что цена активно отскочила от PoC и повторно закрепилась над областью $22 100-$22 600.


Данные: TradingView.

По S&P 500 с высокой вероятностью в ближайшие пару месяцев еще будут обновляться минимумы. Это неизбежно потянет за собой и первую криптовалюту. Сейчас цена в боковике, она может в нем находиться еще несколько недель.


Вероятно снижение в область $21 000 очень, либо же отработка восходящего канала на его высоту — к отметке $17 000 (худший сценарий).


Ранее аналитики Arcane Research предположили, что цена биткоина вскоре достигнет диапазона $27 000-$28 000.

# Экономика amp, p 500, теханализ, цена биткоина, новости
По материалам: ForkLog

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