В ЦИК заявили о высоком уровне атак на инфраструктуру для выборов
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В ЦИК заявили о высоком уровне атак на инфраструктуру для выборов

В ЦИК заявили о высоком уровне атак на инфраструктуру для выборов

На инфраструктуру, которая обеспечивает проведение выборов в России, сегодня в среднем проводится по пять DDoS-атак в день. Об этом 2 августа заявил член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Говоря о внешних угрозах российскому суверенитету в период избирательной кампании и единого дня голосования 2022 года, который пройдет 11 сентября, он отметил, что усилиями Запада попытки иностранного влияния на избирательный процесс в период выборов в России «стали де-факто современной нормальностью».

Борисов отметил, что вмешательство в выборы в России со стороны Запада продолжается по разным   направлениям. В том числе — за счет попыток прямого воздействия на инфраструктуру выборов и избиркомов. «По данным федерального центра информатизации при ЦИК России, с начала 2020 года на ресурсы Центризбиркома было совершено 994 DDoS-атаки. Это в среднем 142 атаки в месяц или около пяти атак в день», — сообщил он.

Член ЦИК России заметил, что сегодня уровень хакерских атак на ресурсы избирательной системы РФ сохраняется высоким, «практически таким же, как в прошлом году». «Мы прогнозируем рост таких атак на пике избирательной кампании этого года. Также мы прогнозируем увеличение количества «исследований», верещащих о масштабных нарушениях, потоков фейков и грязи в отношении избирательной кампании», — заявил Борисов.

При этом он обратил внимание, что сегодня стоит цель создать условия, которые исключат любое внешнее вмешательство в избирательный процесс в России. «Отмечу, что выборы в России пройдут в полном соответствии с законодательством РФ при полной прозрачности и открытости», — заключил Борисов.


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По материалам: pnp.ru

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