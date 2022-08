В Glassnode усомнились в продолжении восстановительного ралли биткоина

Восстановление цен биткоина и Ethereum в последние дни не сопровождается принципиальным улучшением данных ончейн-индикаторов. Это не дает уверенности в кардинальном изменении рыночной ситуации, согласно аналитикам Glassnode.

#Bitcoin and #Ethereum have rallied strongly off the bottom, reaching above the Realized Price.



Attention now turns to whether this is a bear market rally, or whether the fundamentals are following through in support.



