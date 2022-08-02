В Glassnode усомнились в продолжении восстановительного ралли биткоина
Восстановление цен биткоина и Ethereum в последние дни не сопровождается принципиальным улучшением данных ончейн-индикаторов. Это не дает уверенности в кардинальном изменении рыночной ситуации, согласно аналитикам Glassnode.
#Bitcoin and #Ethereum have rallied strongly off the bottom, reaching above the Realized Price.— glassnode (@glassnode) August 1, 2022
Attention now turns to whether this is a bear market rally, or whether the fundamentals are following through in support.
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Сомнения в том, что повышательная динамика после преодоления котировками реализованной цены получит продолжение, формирует состояние ончейн-показателей.
Число активных биткоин-адресов остается в пределах канала нисходящего тренда. Пик в октябре-ноябре оказался ниже достигнутого в апреле 2021 года ATH.
За исключением непродолжительных всплесков в периоды капитуляций сетевая активность остается подавленной, что говорит о небольшом притоке нового спроса.
Данные: Glassnode.
Схожая картина сформировалась при рассмотрении количества транзакций, комиссий и заполняемости блоков. Аналитики обнаружили сходство текущей ситуации с событиями 2018 и 2019 годов. После изначального «вымывания» и разрушения спроса в мае 2021 года транзакционная активность немного снизилась. Это говорит о наличии только стабильной базы вовлеченных трейдеров и инвесторов.
Данные: Glassnode.
Аналогичные тенденции наблюдаются в блокчейне Ethereum. Несмотря на мощное ценовое движение в последнее время, загруженность сети по числу транзакций планомерно снижалась с мая 2021 года до самых низких с лета 2020 года значений.
В последние недели наблюдался всплеск активности, который аналитики связали с консолидацией монет на кошельках. Они пояснили, что изменят свою точку зрения, если эта тенденция докажет устойчивость.
Данные: Glassnode.
Медианное значение цены газа в течение последних семи дней опустилось до 17,5 Gwei — минимум с мая 2020 года, ознаменовавшего начало DeFi-лета. Иными словами, притока новых пользователей не произошло. Многие показатели активности Ethereum находятся на многолетнем минимуме, подчеркнули специалисты.
Данные: Glassnode.
Определенный оптимизм для аналитиков Glassnode вселяет коэффициент прибыльности потраченного выхода (Spent Output Profit Ratio, SOPR).
В биткоине индикатор во второй раз с начала июня пытается преодолеть пограничный уровень в 1. Аналитики пояснили, что обычно это не происходит с первого раза. Идеальным бычьим сценарием был бы прорыв выше этой отметки с последующим ее тестированием в качестве поддержки, объяснили они.
Данные: Glassnode.
В Ethereum подобный прорыв с последующим ретестом уже в роли поддержки состоялся. Эксперты предупредили, что он может оказаться неустойчивым ввиду слабых показателей сетевой активности.
Данные: Glassnode.
Ранее эксперты Glassnode предупредили, что для разворота цены биткоина понадобится дополнительное время.
Напомним, аналитики Grayscale допустили завершение криптозимы к концу марта 2023 года.
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