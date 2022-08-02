В Glassnode усомнились в продолжении восстановительного ралли биткоина

Восстановление цен биткоина и Ethereum в последние дни не сопровождается принципиальным улучшением данных ончейн-индикаторов. Это не дает уверенности в кардинальном изменении рыночной ситуации, согласно аналитикам Glassnode.

#Bitcoin and #Ethereum have rallied strongly off the bottom, reaching above the Realized Price.



Attention now turns to whether this is a bear market rally, or whether the fundamentals are following through in support.



Read more in The Week On-chain 👇https://t.co/taOkbeVlyv — glassnode (@glassnode) August 1, 2022

Сомнения в том, что повышательная динамика после преодоления котировками реализованной цены получит продолжение, формирует состояние ончейн-показателей.

Число активных биткоин-адресов остается в пределах канала нисходящего тренда. Пик в октябре-ноябре оказался ниже достигнутого в апреле 2021 года ATH.

За исключением непродолжительных всплесков в периоды капитуляций сетевая активность остается подавленной, что говорит о небольшом притоке нового спроса.

Данные: Glassnode.

Схожая картина сформировалась при рассмотрении количества транзакций, комиссий и заполняемости блоков. Аналитики обнаружили сходство текущей ситуации с событиями 2018 и 2019 годов. После изначального «вымывания» и разрушения спроса в мае 2021 года транзакционная активность немного снизилась. Это говорит о наличии только стабильной базы вовлеченных трейдеров и инвесторов.

Данные: Glassnode.

Аналогичные тенденции наблюдаются в блокчейне Ethereum. Несмотря на мощное ценовое движение в последнее время, загруженность сети по числу транзакций планомерно снижалась с мая 2021 года до самых низких с лета 2020 года значений.

В последние недели наблюдался всплеск активности, который аналитики связали с консолидацией монет на кошельках. Они пояснили, что изменят свою точку зрения, если эта тенденция докажет устойчивость.

Данные: Glassnode.

Медианное значение цены газа в течение последних семи дней опустилось до 17,5 Gwei — минимум с мая 2020 года, ознаменовавшего начало DeFi-лета. Иными словами, притока новых пользователей не произошло. Многие показатели активности Ethereum находятся на многолетнем минимуме, подчеркнули специалисты.

Данные: Glassnode.

Определенный оптимизм для аналитиков Glassnode вселяет коэффициент прибыльности потраченного выхода (Spent Output Profit Ratio, SOPR).

В биткоине индикатор во второй раз с начала июня пытается преодолеть пограничный уровень в 1. Аналитики пояснили, что обычно это не происходит с первого раза. Идеальным бычьим сценарием был бы прорыв выше этой отметки с последующим ее тестированием в качестве поддержки, объяснили они.

Данные: Glassnode.

В Ethereum подобный прорыв с последующим ретестом уже в роли поддержки состоялся. Эксперты предупредили, что он может оказаться неустойчивым ввиду слабых показателей сетевой активности.

Данные: Glassnode.

Ранее эксперты Glassnode предупредили, что для разворота цены биткоина понадобится дополнительное время.

Напомним, аналитики Grayscale допустили завершение криптозимы к концу марта 2023 года.

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