В Иркутской области действует два лесных пожара
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В Иркутской области действует два лесных пожара

В Иркутской области действует два лесных пожара

2 августа в Иркутской области действует два пожара на севере Катангского района в зоне космического мониторинга. 1 августа в районе зарегистрировали еще один небольшой очаг площадью 0,2 гектара. Возгорание произошло из-за грозы. В Катангском районе продолжают ликвидировать локализованный пожар площадью 208 гектаров, сообщают в пресс-службе правительства региона.

За сутки в том же районе потушили пожар площадью 25 гектаров. Всего было задействовано 270 пожарных-десантников, сотрудников лесопожарных формирований и работников арендаторов лесных участков, а также шесть единиц наземной техники.

По данным Федеральной Авиалесоохраны, в России действует 126 лесных пожаров на площади 87 364 гектара. На первом месте по количеству возгораний находится Магаданская область. Там горит 15 188 гектаров леса.

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По материалам: irk

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