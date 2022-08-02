В конгрессе США требуют дать Грузии HIMARS для защиты от России
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В конгрессе США требуют дать Грузии HIMARS для защиты от России

В конгрессе США требуют дать Грузии HIMARS для защиты от России

Член Палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Адам Кинзингер считает, что Грузии нужно защищаться от России, и сделать это лучше всего с помощью ракетных систем залпового огня HIMARS. Это вооружение Соединенные Штаты должны передать Тбилиси, заявил конгрессмен в своем Twitter.

"Грузинский легион" защищает Украину <…>. HIMARS Грузии!»

Кинзингер считает, что Россия якобы заняли часть грузинской территории и может начать на ней некие действия по завершении украинского конфликта. Политик не посчитал нужным объяснять, какие именно действия российской стороны он имеет ввиду.


Ранее Кинзингер вносил на рассмотрение парламента резолюцию, разрешающую применение американских военных для защиты Украины в случае использования Россией оружия массового уничтожения.

Напомним, что с самого начала российской спецоперации России на Украине Грузия отказалась от ввода антироссийских санкций. Тбилиси уверен, что такие ограничительные меры, в первую очередь, навредят гражданам Грузии. В свою очередь, основанная Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение" такое решение резко раскритиковала. Правящая партия "Грузинская мечта" уверена, что оппозиция таким образом намерена втянуть страну в военный конфликт.

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По материалам: uposters.ru

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