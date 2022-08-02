В ЛНР заявили, что украинские власти вывозят из Днепропетровска секретные документы
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В ЛНР заявили, что украинские власти вывозят из Днепропетровска секретные документы

В ЛНР заявили, что украинские власти вывозят из Днепропетровска секретные документы

Представители киевских властей вывозят из госорганов Днепропетровска документы, в том числе секретные, в приграничные с Румынией и Польшей города. Об этом сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

Ранее украинские СМИ опубликовали кадры уничтожения документации госструктур и материалов резонансных уголовных дел в Киеве, Харькове и ряде других городов. В Минобороны РФ предоставляли указание украинского Министерства здравоохранения об уничтожении патогенов в биолабораториях.

«По нашим источникам, переправляют сразу на румынскую и польскую границу в города на Украине, которые граничат, документация, архивы, делопроизводство, секретка и так далее», — сказал Киселев.

В конце июля Верховная рада Украины большинством голосов утвердила законопроект об особом статусе граждан Польши на территории республики. По данным Службы внешней разведки России, Вашингтон и Варшава разрабатывают план, предусматривающий установление Польшей плотного военно-политического контроля над «историческими владениями» на западе Украины.


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По материалам: pnp.ru

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