В ООН заявили о невиданной со времен холодной войны ядерной опасности
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В ООН заявили о невиданной со времен холодной войны ядерной опасности

В ООН заявили о невиданной со времен холодной войны ядерной опасностиГенсек ООН Гутерриш заявил, что мир находится в одном просчете от ядерной катастрофы

Мир столкнулся с ядерной опасностью, невиданной со времен холодной войны и находится в одном просчете от ядерной катастрофы. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш на открытии конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке, передает Guardian.

«До сих пор нам необыкновенно везло. Но удача — это не стратегия. Это также не защита от геополитической напряженности, перерастающей в ядерный конфликт», — подчеркнул генсек. По его словам, международное сообщество должно «поставить человечество на новый путь к миру, свободному от ядерного оружия».

«Почти 13 000 единиц ядерного оружия сейчас находятся в арсеналах по всему миру. И все это в то время, когда риски распространения растут, а барьеры для предотвращения эскалации ослабевают», — добавил Гутерриш. Он также заявил, что «ликвидация ядерного оружия — единственная гарантия того, что оно никогда не будет использовано».

На той же конференции президент России Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Он добавил, что в ядерной войне не может быть победителей, в связи с чем она никогда не должна начаться. При этом, подчеркнул Путин, Россия выступает за равную безопасность для всех членов мирового сообщества.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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