В телеграме обсуждают "Миссис Россия — 2022" — многодетную маму и бизнесвумен Нину Банную

Вадим Карасев

40-летняя москвичка Нина Банная стала победительницей конкурса "Миссис Россия — 2022". Финал прошел в Москве в понедельник, 1 августа. Всего в конкурсе приняли участие 25 женщин со всей страны: самой молодой была 21-летняя финалистка из Ростова-на-Дону, а самой старшей — 64-летняя участница из Московской области.





Нина Банная

Нина Банная замужем, она владеет международным гостиничным бизнесом и воспитывает троих детей — 16, 15 и 11 лет. Банная увлекается спортом, любит путешествия, участвует в эстрадных постановках и посещает светские мероприятия, публикуя в своем инстаграме* фото со знаменитостями.





Филипп Киркоров и Нина БаннаяНина Банная и Иван Ургант

Как же мне удалось, будучи многодетной мамой, так хорошо выглядеть? Начнем с занятий спортом. Для меня это не только про красивую фигуру. Это, в первую очередь, проявление любви к себе и своему телу. Чаще всего я бегаю, занимаюсь йогой или скандинавской ходьбой,

— делилась Банная секретами красоты с подписчиками.





Новую обладательницу титула уже обсуждают в телеграм-каналах.

Новая "миссис Россия" — 40-летняя Нина Банная, бизнесвумен, мать троих детей, владелица международного гостиничного бизнеса и отеля в Чехии. В мае этого года Нина выиграла титул "Миссис Москва",

— написали в телеграм-канале "Бабская курилка".

Перед вами победительница конкурса "Миссис Россия — 2022", мать троих детей Нина Банная. Ей достался "потрясающий" приз — роль в сериале "Зины в деле" с Олесей Железняк,

— написали в телеграм-канале "Антиглянец".













Нина Банная с семьей

Титул "Миссис Россия Globe 2022" вместе с правом представлять страну на международных конкурсах получила Виктория Московская из Кемерово, мама четверых сыновей.

В жюри конкурса этого года были фотомодель и супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва, кинопродюсер Вероника Бодянская и другие деятели шоу-бизнеса.

Недавно состоялись финалы еще нескольких конкурсов красоты: титул "Мисс Россия — 2022" получила оренбурженка Анна Линникова, а титул "Мисс Москва — 2022" достался уроженке Белоруссии Анне Янковой.

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Надя Бесчетникова