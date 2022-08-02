Валерий Леонтьев рассказал, в чем для него разница жизни в России и Америки
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Валерий Леонтьев рассказал, в чем для него разница жизни в России и Америки

Валерий Леонтьев рассказал, в чем для него разница жизни в России и Америки
Певец Валерий Леонтьев проводит летние каникулы в штатах. Артист, который в последние месяцы находится в американском Майами, объяснил, почему уехал из России. По его словам, в США его никто не знает, и он может спокойно гулять по улицам. «Там можно выйти, спокойно прогуляться. Здесь выйдешь, и реакция не будет, как на прогуливающегося слона. Русских достаточно и там, но не так много, как здесь. Я могу гулять по улицам, могу сесть в любой кафешке», сказал Валерий Леонтьев.
Как заметил Леонтьев, порой он не понимает, где его настоящий дом. В Америке он проводит три месяца в году. В США он смотрит «как облака перемещаются и меняют на небе свою конфигурацию», сообщает «Интервью. Люди и события». Напомним, что в Америке уже долгие годы живет жена Валерия Леонтьева — Люся. Артист отмечал, что в США она нашла себя и чувствует себя вполне комфортно.
# Шоу-бизнес Леонтьев Валерий
По материалам: z-aya

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