Вирус оспы обезьян в Европе: новые симптомы заболевания и где ввели ограничения
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Вирус оспы обезьян в Европе: новые симптомы заболевания и где ввели ограничения

Вирус оспы обезьян в Европе: новые симптомы заболевания и где ввели ограничения

Не успели люди победить коронавирус, как столкнулись с новым заболеванием, которое в 2022 году начало быстро распространяться по Европе, Америке, Австралии. Вирус оспы обезьян ранее был обнаружен в центральной и южной части Африки, но в последнее время его диагностируют и в других частях планеты.

Новые симптомы вируса оспы обезьян


Медики предупреждают, что вирус начал мутировать, и если ранее он распространялся через контакт с заболевшим животным, то теперь есть случаи передачи от человека к человеку. Кроме того, в Европе диагностируют новые симптомы вируса, которые были не свойственны ему.

Оспа обезьян считалась редким заболеванием, которое своей симптоматикой было похоже на обычную оспу. Вызвано оно вирусом оспы обезьян, сопровождается лихорадкой, ознобом, головными, а также мышечными болями. Отличительной чертой заболевания является появление на всем теле заболевшего сыпи, которая может беспокоить от нескольких недель до месяца. Она появляется через несколько дней после инфицирования в виде красных точек, которые впоследствии набираются гноем. Через некоторое время эти гнойнички покрываются коркой и отпадают.

У инфицированных вирусом оспы обезьян также могут диагностировать воспаление лимфоузлов, кроме того заболевание сопровождается чувством усталости и упадком сил.

Заболевание оспы обезьян быстро распространяется в странах Европы, Америки и в Австралии. В последнее время медики обратили внимание на то, что вирус немного изменил свое поведение. В некоторых случаях у заболевшего не проявляются все симптомы. Количество сыпи незначительное, озноб и лихорадка меньшей интенсивности, чем диагностировали при первых случаях заболевания. Но ВОЗ предупреждает, что отсутствие некоторых симптомов инфицирования вирусом оспы обезьян не означает, что заболевший человек не может быть переносчиком инфекции.

Как передается вирус оспы обезьян


Данный вирус относится к роду ортопоксвирусов. Открыто это заболевание было в 1958 году. Впервые его зафиксировали у обезьян, которых использовали для научных исследований. Ученые выделяют два типа вируса — центральноафриканский и западноафриканский. В 2022 году в Европе распространен западноафриканский штамм вируса, он считается менее опасным для человека.

В 2021 году вирус оспы обезьян был обнаружен у жителя США, который приехал из Нигерии. Уже через незначительный период времени он быстро распространился в странах Европы, Америки и на Австралийском континенте.

Вирус опасен для всех людей. В Африке большинство заболевших – это дети в возрасте до 15 лет. В категорию риска попадают также люди с ослабленным иммунитетом, беременные женщины и дети.

Передается вирус оспы обезьян через контакт с кожей, с биологическими жидкостями или кровью инфицированного животного или человека. Передача от человека к человеку происходит после контакта с сыпью, подсохшей корочкой, а также респираторным путем или с ротовой жидкостью заболевшего человека.

Где ввели ограничения из-за вируса в Европе 


В 2022 году ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию мирового масштаба из-за вируса оспы обезьян. Это означает, что существует наивысшая степень опасности эпидемии, которая вызвана ростом числа заболевших оспой обезьян в мире. Руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в конце июля было зафиксировано около 16 тысяч случаев заболевания в 75 странах мира.

Риск инфицирования вирусом оспы обезьян разный: высокий — в Европе, умеренный — в других частях мира. В России также был зафиксирован один случай заболевания у человека, который приехал из Европы.

Ограничения, связанные с заболеванием, пока не введены, но в некоторых странах проводится активная вакцинация против вируса. Ситуация может поменяться в любой момент.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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