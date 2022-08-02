Возлюбленная Эмина Агаларова похвасталась его подарком-кольцом с бриллиантом в 10 карат
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Возлюбленная Эмина Агаларова похвасталась его подарком-кольцом с бриллиантом в 10 карат

Возлюбленная Эмина Агаларова похвасталась его подарком-кольцом с бриллиантом в 10 карат
42-летний певец и бизнесмен Эмин Агаларов воссоединился с 34-летней бывшей женой Аленой Гавриловой и подарил ей роскошное кольцо. Агаларов и Гаврилова сыграли свадьбу в 2018 году после двух лет отношений, в семье родилась дочь Афина. Однако в 2020-м Эмин развелся с Аленой, но дружеское общение бывшие супруги сохранили. На прошлой неделе стало известно, что певец воссоединился с бывшей женой. Пара уже появлялась на публике во вновь обретенном статусе. А сегодня Алена похвасталась подарком избранника. Гаврилова поделилась фото в стильном образе, завершали который  серьги-кольца, часы и роскошное кольцо от Parure.
«Кольцо с бриллиантом в 10 карат, пожалуйста», — подписала кадр возлюбленная Эмина.
Поклонники не поскупились на комплименты. «Подарок от Эмина. Просто супер!», «Необыкновенно нежная и неземная вы», «Эмин красавчик», «Как я рада за вас. Восхищаюсь!», «Нежность, красота, благородство», «Вы лучше, чем это кольцо! Счастье не в бриллиантах!», «Королева», «Если даже разведены, и этот подарок от Эмина, то очень благородно с его стороны», — высказались подписчики Гавриловой.
# Шоу-бизнес Агаларов Эмин
По материалам: z-aya

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