Возлюбленная Эмина Агаларова похвасталась его подарком-кольцом с бриллиантом в 10 карат

42-летний певец и бизнесмен Эмин Агаларов воссоединился с 34-летней бывшей женой Аленой Гавриловой и подарил ей роскошное кольцо. Агаларов и Гаврилова сыграли свадьбу в 2018 году после двух лет отношений, в семье родилась дочь Афина. Однако в 2020-м Эмин развелся с Аленой, но дружеское общение бывшие супруги сохранили. На прошлой неделе стало известно, что певец воссоединился с бывшей женой. Пара уже появлялась на публике во вновь обретенном статусе. А сегодня Алена похвасталась подарком избранника. Гаврилова поделилась фото в стильном образе, завершали который серьги-кольца, часы и роскошное кольцо от Parure.«Кольцо с бриллиантом в 10 карат, пожалуйста», — подписала кадр возлюбленная Эмина.Поклонники не поскупились на комплименты. «Подарок от Эмина. Просто супер!», «Необыкновенно нежная и неземная вы», «Эмин красавчик», «Как я рада за вас. Восхищаюсь!», «Нежность, красота, благородство», «Вы лучше, чем это кольцо! Счастье не в бриллиантах!», «Королева», «Если даже разведены, и этот подарок от Эмина, то очень благородно с его стороны», — высказались подписчики Гавриловой.