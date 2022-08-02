Врачи рассказали, сколько часов нужно спать после 40 лет, чтобы сохранять бодрость

Сон всегда считался важной составляющей жизни человека. Для полноценного восстановления организма нужно минимум 8 часов, особенно это касается людей после сорока лет.

Сколько часов нужно спать после сорока лет

Некоторым людям, в частности, тем, у кого имеются хронические болезни, нужно спать от девяти часов. И только небольшой категории людей понадобится меньше шести часов для полного восстановления сил. Это может быть обусловлено генетическим фактором.

В соответствии с Национальным фондом сна, взрослому человеку в возрасте от 26 лет нужно отдыхать от 7 до 9 часов. Однако продолжительность сна может меняться в зависимости от образа жизни и здоровья человека. Особенности могут быть даже в одной и той же возрастной группе.





Считается, что представительницам прекрасного пола нужно спать на 20 минут больше, чем мужчинам. Последним на отдых стоит отводить от шести до восьми часов, но при условии, что сон крепкий и непрерывистый.

Как улучшить свой сон





Поведение человека на протяжении дня влияет на качество его сна. Даже небольшие изменения в некоторых случаях способны в корне поменять ситуацию. Некоторые полезные привычки помогут все наладить:

Придерживайтесь режима. Спать и вставать желательно в одно и то же время, даже на выходных и в отпуске.

Создавайте спокойную атмосферу. Тихая и темная комната, комфортная температура – это все будет способствовать хорошему отдыху. Кроме того, перед сном не нужно включать яркий свет и пользоваться гаджетами.

Отрегулируйте рацион. За шесть часов до сна не стоит употреблять кофе и алкоголь, не нужно на ночь переедать. На протяжении дня необходимо придерживаться здорового питания.

Не пейте. Перед сном можно и нужно утолить жажду. Однако помните, что чрезмерное употребление жидкости спровоцирует проблемы со сном, ведь частые походы в туалет точно не позволят отдохнуть.

Не курите. Это вообще очень вредная привычка, от которой стоит отказаться. Но если вы все же не можете полностью отказаться от никотина, не курите хотя бы перед сном.

Кровать используйте только для сна. Не нужно тут есть, работать и смотреть сериалы.

Не стоит отправляться в постель, если вы не ощущаете себя сонным. Вы в любом случае не сможете уснуть, поэтому пытаться побороть организм не стоит.

Сколько нужно спать ребенку

Представители Американской Национальной Ассоциации Сна считают, что количество часов для отдыха зависит от возраста:

От рождения до 3 месяцев понадобится около 16 часов. Несмотря на то, что малыши не умеют отличать день и ночь, с первых дней жизни у них уже наблюдаются циклы отдыха по 50 минут. Часто дети спят беспокойно, часто просыпаются.

От 4 до 11 месяцев нужно около 14 часов. Сон уже становится более регулярным. Дети еще продолжают просыпаться, но такие периоды происходят уже реже.

От 1 до 2 лет – 12 часов. В этом возрасте, как правило, на сон отводится пару часов после обеда. Важно воспитать привычки – отдых в определенное время, никаких гаджетов перед отдыхом.

От 3 до 5 лет – 10 часов. В таком возрасте детям еще нужен послеобеденный сон. Ночной отдых характеризуется глубоким сном.

От 6 до 13 лет – 9 часов. В таком возрасте после обеда дети уже практически не спят, только ночной отдых.

От 14 до 17 лет – 8 часов. В таком возрасте очень важен полноценный сон. Современные подростки все чаще начинают испытывать проблемы с засыпанием, ведь отправляются в кровать ближе к полуночи.





Несмотря на важность данного процесса, много спать тоже не стоит. Лучше придерживаться нормы, чтобы часы бодрствования проходили с пользой и удовольствием.