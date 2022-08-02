Западный производитель стройматериалов заявил о захвате российского бизнеса
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Западный производитель стройматериалов заявил о захвате российского бизнеса

Западный производитель стройматериалов заявил о захвате российского бизнесаПроизводитель стройматериалов Holcim заявил о рейдерском захвате российского бизнеса

Швейцарский производитель стройматериалов Holcim заявил о рейдерском захвате российского бизнеса фирмы. Об этом сообщает РБК.

Представители компании рассказали, что в настоящее время она подвергается «незаконной попытке захвата своих активов в России, а также организованной кампании по очернению репутации». Информацию о продаже российского бизнеса предпринимателю Евгению Костюкевичу назвали сфабрикованной.

В конце июля Holcim сообщил, что неизвестные пытаются захватить активы группы. Региональное подразделение Федеральной налоговой службы (ФНС) приостановило регистрацию заявок на изменение состава участников двух юрлиц, входящих в российское подразделение. Ранее представительство западной компании в России заявило, что ООО «Рондана» и «гражданин Э.» подали исковое заявление в Ленинский райсуд города Грозный. Они требовали взыскания с российского юрлица Holcim 257,2 миллиона рублей.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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