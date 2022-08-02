Женщина погибла, двое детей получили травмы после ДТП в Эхирит-Булагатском районе

2 августа около 15:00 недалеко от села Олой на 91 километре автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово произошла авария. Водитель автомобиля Toyota Vista остановился, чтобы пропустить крупнорогатый скот, переходящий через дорогу. В этот момент в него врезался грузовик Shacman, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате аварии 56-летняя пассажирка иномарки погибла на месте. Водитель легковушки и двое детей 14 и 15 лет получили травмы различной степени тяжести, их увезли в больницу. По факту происшествия сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.



