Знаменитые актеры в молодости (16 фото)

Вадим Карасев

Годы летят незаметно и все мы потихоньку стареем. Даже звезды Голливуда не в силах обмануть время. Некоторые из них почти не изменились, а кое-то преобразился до неузнаваемости. Например, красавчика Микки Рурка после многочисленных неудачных операций уже узнать довольно трудно. А есть и те, кому возраст придал большей солидности и нового обаяния.Микки РуркРоберт ДювальИэн МакшейнУильям МэйсиДжон ГудменЭд ХаррисЭнди ГарсиаЗак БраффШон БинКрис КуперДжеффри Дин МорганДжош БролинДензел ВашингтонЭрик БанаКлайв ОуэнКристоф Вальц