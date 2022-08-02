Знаменитые актеры в молодости (16 фото)
Сегодня, 06:05 Вадим КарасевГоды летят незаметно и все мы потихоньку стареем. Даже звезды Голливуда не в силах обмануть время. Некоторые из них почти не изменились, а кое-то преобразился до неузнаваемости. Например, красавчика Микки Рурка после многочисленных неудачных операций уже узнать довольно трудно. А есть и те, кому возраст придал большей солидности и нового обаяния.
Микки Рурк
Роберт Дюваль
Иэн Макшейн
Уильям Мэйси
Джон Гудмен
Эд Харрис
Энди Гарсиа
Зак Брафф
Шон Бин
Крис Купер
Джеффри Дин Морган
Джош Бролин
Дензел Вашингтон
Эрик Бана
Клайв Оуэн
Кристоф Вальц
По материалам: триникси