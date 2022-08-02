Знаменитые актеры в молодости (16 фото)
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Знаменитые актеры в молодости (16 фото)

Микки РуркГоды летят незаметно и все мы потихоньку стареем. Даже звезды Голливуда не в силах обмануть время. Некоторые из них почти не изменились, а кое-то преобразился до неузнаваемости. Например, красавчика Микки Рурка после многочисленных неудачных операций уже узнать довольно трудно. А есть и те, кому возраст придал большей солидности и нового обаяния.

Микки Рурк


Роберт Дюваль

Роберт Дюваль
Иэн Макшейн

Иэн Макшейн
Уильям Мэйси

Уильям Мэйси
Джон Гудмен
Джон Гудмен
Эд Харрис

Эд Харрис
Энди Гарсиа

Энди Гарсиа
Зак Брафф

Зак Брафф
Шон Бин

Шон Бин
Крис Купер

Крис Купер
Джеффри Дин Морган

Джеффри Дин Морган
Джош Бролин

Джош Бролин
Дензел Вашингтон

Дензел Вашингтон
Эрик Бана

Эрик Бана
Клайв Оуэн

Клайв Оуэн
Кристоф Вальц

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По материалам: триникси

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Знаменитые актеры в молодости (16 фото)
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