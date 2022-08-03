10 способов выпустить пар без негативных последствий

1. Крушение.

2. Крик.

3. Физическая нагрузка с хорошим адреналином.

4. Художественный выплеск.

5. Психотренинг.

6. Секс.

7. Комментирование.

8. Драка.

9. Стрельба.

10. Смех.

Абсолютно у каждого человека происходит естественное накопление негативных эмоций, даже у младенцев. Никто не может запретить себе испытывать гнев, обиду или страх. Часто люди загоняют эти эмоции внутрь, но от этого они не становятся менее раздражительными. Всё получается, наоборот, сдерживая себя, человек способствует накоплению негативной энергии. Уже доказано, что подобное накопление, способствует ухудшению работы всего организма. Возникают сердечно-сосудистые заболевания, различные виды аллергии, заболевания желудочно-кишечного тракта, мигрени, бессонница и т.п. Необходимо выплеснуть наружу накопленный негатив, стараясь при этом не обжечь близких. Существует несколько способов такого самоочищения.Японцы придумали манекены для битья, которые стоят на работе в специальных комнатах «ярости». Что делать нам без таких манекенов? Вполне можно начать колотить подушки или матрасы, заодно взбивая их, вынести коврик на улицу и дубасить его до изнеможения, всё лучше, чем перебить в доме всю посуду. В такие моменты лучше всего внедриться в свой гардероб и рвать на части старые вещи, которые уже не носятся или вышли из моды. Такой выплеск адреналина помогает выпустить накопленный пар и остановиться.Когда крушение не помогает, нужно переходить на крик. Как же это сделать, чтобы обойтись без последствий, ведь соседи вполне могут вызвать полицию или психушку. Можно включить музыку на полную громкость и петь во всё горло. Поорать можно в лесу, на даче, в ближайшем парке, выкрикнуть из себя всю накопленную гадость.Адреналин нужно выплеснуть срочно, поэтому, одеться по-спортивному и бежать куда глаза глядят, хоть вокруг дома, кругов 5 помогут точно. Прекрасно подойдёт прыжок с парашюта или с тарзанки. Всем, умеющим плавать, срочно в бассейн. Прыжок с вышки или 100-метровка, любым стилем, поможет обязательно. Даже прыжки на обычном дачном батуте помогают взглянуть на мир по-другому.Для тех, кто умеет писать стихи, сочинять рассказики и сказки, лучше всего выплеснуть своё раздражение на бумаге. Описать все чёрные мысли, дурные пожелания, невысказанные сквернословия. Недаром говорят, бумага всё стерпит. Потом перечитывая, можно от души посмеяться над собственной злостью и моразмом. Умеющие рисовать, могут в своих картинах изобразить невысказанный гнев и бессилие. Любители помузицировать, вполне могут применить свои музыкальные инструменты. Иногда потренькать на гитаре, постучать по ударным или взорвать клавишный ряд рояля, неплохо помогает для выплеска энергии.В тяжёлые периоды жизни вполне можно записаться на консультацию к психологу или же посетить семинар, сходить к арт-терапевту. Потом дома, применить полученные навыки на практике.Когда на работе все и всё достало, устроить дома со своим партнёром или партнёршей бурную ночь любви. Залюбить его или её до полусмерти, выплеснуть наружу все эротические фантазии и грешные словечки. Это только укрепит партнёрский союз и излечит душевные раны, приобретённые за «бортом» семейной лодки.При внутренней истерии можно не орать друг на друга, а просто сесть перед телевизором и ругать, на чём свет стоит, продажных политиков, бестолковых спортсменов, при этом можно размахивать руками, кричать, выпуская негатив на экран, а не друг на друга. Вполне подойдёт эмоциональное обсуждение фильма или сериала, на каждого киногероя можно наорать и высказать своё мнение.Для молодёжи очень подойдёт шуточный мордобой. Хорошо подубасить друг друга подушками, мягкими игрушками, любыми поролоновыми изделиями. Такой выплеск гнева постепенно переходит в бурный хохот.Чтобы от собственной злости не пристрелить кого-нибудь, нужно бежать в тир и перебить всех тамошних зверюшек, приятно будет потом получить приз за свою меткость. Стрелять по своим врагам хорошо на игре в пейнтбол или страйкбол, но это больно. Кстати, боль всегда отрезвляет.Смех очень помогает выплёскивать накопленную энергию. Лучше всего встретиться с подругами или друзьями, повспоминать прошлое, поржать от души, над моментами собственных биографий. В конце концов, посмотреть ржачное видео и хохотать до умопомрачения. Это надолго отвлечёт от грустных тем и бытовых проблем.