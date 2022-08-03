12 фотографий, на которых показано, что удивительные бабочки могут быть прелестны и в образе гусеницы

Бабочки — красивые создания, которыми только самый ленивый не будет любоваться в летний солнечный день. Но они не всегда были такими. История о том, как из гадкого утёнка можно превратиться в прекрасного лебедя относится и к этим удивительным насекомым. Ни для кого не секрет, как сложен и тернист жизненный цикл этих крылатых. Но стоит сказать, что их стадия гусенички не всегда такая уж пугающая, а иногда даже наоборот — очень милая и яркая. В этот раз мы сделали для вас подборку, в которой из не особо страшненьких гусениц выросли очень даже привлекательные бабочки.

Бабочка из семейства павлиноглазок

Павлиноглазка атлас — очень крупная бабочка, которая может достигать размера больше человеческой ладони. А ещё у неё нет рта, и она ничего не ест за всю свою жизнь. Впечатляющая диета!

Парусник гектор или малиновая роза

Данаида монарх

Брамея дальневосточная

Это ночные бабочки, которые ведут активный образ жизни в сумрачное время, а днём сладко спят, расправив свои крылья. И гусеница, и бабочка считаются ядовитыми.

Махаон-парусник

Гусеница этой бабочки напоминает кого угодно кроме самой гусеницы из-за своих огромных ярких ложных глаз. Они то и помогают ей отпугивать хищников до момента, пока из этой личинки не появится красивая бабочка-парусник. Интересный факт: личинка меняет свой цвет несколько раз до момента финального преображения.

Павлиний глаз

Хвостатая Императорская бабочка

Сатурния ио

Гусеница Сатурнии ио многих привлекает своими ярко-зелёными помпончиками, расположенных по всему её телу, которые так и хочется пощупать. Но вид этой гусеницы обманчив. Её яд очень опасен для любого живого организма. Так что, одно прикосновение — и вы обречены.

Гарпия большая или Вилохвост пятнистый

Голубой Морфо

Павлиноглазка цекропия

Всем своим цветом гусеничка павлиноглазки цекропии говорит о том, чтобы её не трогали, несмотря на то, что псевдо божьи коровки, которые упали ей на спинку, уж очень милые. Но трогать её всё-таки не стоит, как и самого мотылька — ядовиты.

Радужная голубая бабочка Махаон

А здесь можно посмотреть пост, в котором собраны самые разные представители живого мира, которые прозрачные, как стёклышко!