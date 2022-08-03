15 фото с конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2022, которые гарантированно заставят вас улыбнуться

Фотография — удивительное искусство, позволяющее запечатлеть ценные или необычные моменты жизни. Благодаря этому, мы в любой день можем заново пережить эпизоды, которые произвели на нас приятное впечатление. Фотосъёмка — одно из самых распространённых хобби, которое собирает вокруг себя миллионы почитателей. Чтобы сблизить их ещё сильнее, был придуман конкурс Comedy Wildlife Photography Awards.

Премия проводится с 2015 года по настоящее время. Это чудесная возможность для профессионалов и любителей показать животный мир таким, каким его ещё никто не видел. Смешным, трогательным, настоящим. За все годы существования конкурс вырос и превратился в глобальное соревнование, способное внести значимый вклад в удивительный мир дикой природы и привлечь внимание к его наиболее актуальным проблемам.

Предлагаем вам взглянуть на несколько смешных работ, которые уже опубликованы к этому моменту. Конкурс по-прежнему продолжается. Работы принимаются до 1 сентября 2022 года.

Мам! Я голоден!

Было так приятно наблюдать за львиным прайдом на вершине одной из скал в Серенгети. Детеныши были очень игривы и просто хотели поиграть с хвостами матерей, но всё, чего хотели матери, это спать. Вот один из детёнышей пытается разбудить свою спящую маму.

Трое друзей

Три европейские выдры почти спрятались под водой.

Плохой детёныш!

Мама-медведица кричит на виноватого медвежонка.

Паучье танго

Паук-скакун исполняет великолепный танец.

Послеобеденный сон

Пухлая зимняя серая белка дремлет, прислонившись к удобной ветке дерева.

Отличное приспособление

Жираф чешет ухо с помощью палки в парке Саут-Лаунгва, Замбия.

Шутник

Во время прогулки я увидел этого игривого совёнка. Я сел, наблюдая за его действиями. Совёнка совсем не смущала моя компания, поэтому он начал подмигивать и зевать.

Простите, извините!

Утенок шёл по по бревну, покрытому черепахами, на заболоченных территориях Хуанита. Однако он всё равно упал после того, как преодолел нескольких черепах, это было мило.

Кайдзю или монстр

Улитка медленно двигалась по пешеходной дорожке. Она была удивлена мной и выглянула, чтобы рассмотреть всё происходящее получше. На крупном плане кадра улитка оказалась похожа на Кайдзю, гигантского монстра из японского фильма.

И на что ты уставился?

Во время сафари в Танзании мы наткнулись на газель, на голове которой каким-то образом застряла эта «корона». Газель, казалось, носила её с гордостью, в то время как другие газели смотрели на неё с недоумением.

Щекотка

Молодые кенгуру играли, и было похоже, что один чешет другого.

Смеющийся лось

Лось просто ел. Но увидев меня, он будто рассмеялся.

Утка приближается!

Я был в Норт-шор парке в Те-Вудлендсе, штат Техас, фотографировал птиц и увидел, как кряква приближается к посадке. Я сделал это фото и был удивлён, увидев её разинутый клюв в такой смешной летящей позе!

Безумные и смешные игры

Детёныши койота становились независимыми и проводили всё больше и больше времени вдали от матери. Они бегали и кувыркались, гонялись друг за другом и имитировали драку. Эти два брата играли, когда один из них ударил другого в глаз!

Неудобная подушка

Эти морские слоны много минут сражались в рыцарском поединке, прежде чем рухнули в изнеможении. Один устроился удобнее, чем другой!