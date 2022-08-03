15 слегка пугающих фотографий, которые показывают, что клоуны могут поджидать вас в самом неожиданном месте
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15 слегка пугающих фотографий, которые показывают, что клоуны могут поджидать вас в самом неожиданном месте

15 слегка пугающих фотографий, которые показывают, что клоуны могут поджидать вас в самом неожиданном месте

Любой цирк не обходится как минимум без одного клоуна, работа которого веселить детишек. Но, как показывает практика, иногда не надо покупать никакие билеты на цирковые представления, чтобы увидеть и посмеяться над кривляньями людей с ярким гримом и красным круглым носом. Клоунов полно и в жизни! А иногда их становится настолько много, что вам может показаться, что они преследуют вас. И вот, здравствуй, коулрофобия!

Дети 90-ых точно не любили клоунов

Не подскажете, сколько сейчас времени?

Угадайте, что это? Неправильно, это душ!

Мясной клоун? Клоун из мяса? Что происходит?

В школе моей сестры проводится недельная программа по борьбе с наркотиками. Она сделала этот постер на дверь своего класса. Мне кажется, вышло очень круто!

Не играйся с наркотиками, а то тоже улетишь, как этот воздушный шарик!

Моя лучшая подруга купила себе в гостиную зеркало с изображением клоуна на нём!

Навряд ли в этом зеркале можно много чего увидеть. Как максимум — клоуна.

Бесплатный аттракцион

Страшные качели в виде клоуна стоят во дворе начальной школы.

А это просто мусорный бак

Кажется, кто-то застрял между зданий и теперь грустит

Нарисовала клоуна на прошлых выходных для фестиваля рисунков мелом на асфальте

Поиграем?

Моя племянница в роли Пеннивайза… до смерти напугала свою мать, ненавидящую клоунов!

Моё пристанище клоунов, вы только посмотрите на эту красоту!

Ещё один Пеннивайз

Нашла этого клоуна в комиссионном магазине

Куклы — ещё одно развлечение для многих детей, в особенности для девочек. Но иногда случается что-то необъяснимое, и куклы превращаются из милых созданий в настоящих злодеев, которых не просто не хочется покупать, а даже страшно в руки брать. Здесь мы делали подборку кукол, при взгляде на которых идут мурашки по телу!

Клоун потерял страх в этой жизни окончательно

Ну как, ещё не пополнили ряды коулрофобов? Теперь то вы знаете, что клоуны повсюду, иногда даже усилий не надо прилагать, чтобы их найти.

# Интересное
По материалам: twizz

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