15 случаев, когда люди столкнулись с фатальным невезением, и жизнь им мёдом не показалась
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15 случаев, когда люди столкнулись с фатальным невезением, и жизнь им мёдом не показалась

15 случаев, когда люди столкнулись с фатальным невезением, и жизнь им мёдом не показалась

К сожалению, жизнь состоит не только из радостных событий, в ней полно моментов, когда удача поворачивается к людям спиной. Порой люди сталкиваются даже не с мелкими неурядицами, а с фатальным невезением: обваливаются потолки, кусают пчёлы или одно неловкое движение портит стрижку так, что это уже не исправить. Остаётся только посочувствовать. Это мы и предлагаем сделать.

Девушка помогала мне со стрижкой, всё шло хорошо, пока я не услышал глубокий вздох

Моя сестра была рада гигантскому лимону, который купила

Попросил жену держать духовку на маленьком огне, чтобы приготовить гамбургеры

Она включила минимальный огонь, поставила, но не сняла пластиковую крышку.

Подруга сегодня утром одолжила машину и только что прислала мне это

Вот и наш пикник

Два дня после солнечного ожога

На эту тему у нас есть целая подборка случаев, когда люди забыли про солнце, но оно про них не забыло и подарило весьма странный загар.

Я пробила дыру в стене, потеряв сознание, пока сморкалась

Месяц назад начала встречаться с парнем и уже сломала дверь его душа

Я просто хотел сделать тесто для пиццы

Пока, борода. Пока, наушники

Это должно было меня расслабить, но ни одна из оставшихся деталей не подходит

Приехал домой после рабочего дня, который длился больше 12 часов, и увидел это

Моему ребёнку 5 лет, он прочитал 50 книг. На это ушёл год. Вот так выглядит награда за 50 прочитанных книг в его школе

Духи упали в раковину

Съездил на рыбалку, поймал две ветки подряд, решил выпить холодного чая, а там была пчела

А здесь мы собрали для вас ситуации, когда провалами заканчивались покупки и заказы, ведь реальность была так далека от ожиданий.

# Интересное
По материалам: twizz

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