17 случаев, когда мастера дизайна на все руки сначала сделали свою работу, а потом только подумали

Дизайнерские идеи — порой необъяснимые штуки, с которыми вы можете встретиться, где угодно. Но если иногда какие-то гениальные работы инженера и дизайнера в одном лице нас восхищают и заставляют аплодировать стоя, то другие же наоборот умеют неплохо озадачить очевидца сего творения. Дверь на потолке или туалет со стеклянной дверью наверняка могут вызывать у вас вопрос: «Это так и задумано или дизайнер сначала сделал, а потом подумал?» Хороший вопрос, на который, возможно, вам не ответит и сам создатель этого «шедевра».

Сегодня мы подготовили для вас новую подборку дизайнерских решений от мастеров на все руки, которых сложно понять, но на их работы смешно смотреть.

Вроде, и неплохо, но вопросы всё равно есть

Ванна в моём отеле наполняется струёй горячей воды с потолка.

Осторожно, пригнитесь, здесь очень низкие светильники!

Стены в номере моего отеля покрашены под цвет плесени, а ещё здесь очень низкий светильник. Приходится выкручивать лампочку на ночь, чтобы не разбить её во сне.

Не спускайтесь с лестницы, я занят!

Моя комната в отеле на эти выходные. Единственный источник света — эта единственная лампочка

Ванна со стеклянной дверью, чтобы точно никто не подглядывал

Это вы просто слишком большие, а дверь в туалете нормальная!

«Продумано»

Вас ждёт странная дверь наверху лестницы в не менее странном отеле

Советуем смотреть под ноги

В моём многоквартирном доме легко поскользнуться и сломать себе шею, когда спускаешься постираться в подвал.

Слишком близко друг к другу

Не желаете присесть?

Лестница в моём отеле

Хороший способ, чтобы проверить, насколько вы хорошо умеете балансировать в случае, если вас пошатнуло не в ту сторону.

В тесноте, да не в обиде

В этом туалете совсем нет места для ног, и зеркало это тоже не отодвигается!

А нельзя было диспенсер для жидкого мыла между зеркал расположить?

Не понимаю, то ли я слишком высокий, то ли вентилятор слишком маленький

Необычный выбор, куда можно установить дверь

Этих два окна у меня на работе всё время дерутся за честь, кто сегодня будет открытым

На все эти работы от умелых дизайнеров, конечно, забавно смотреть до тех пор, пока мы не встретились с ними лицом к лицу. Вот тогда-то хоть плачь, хоть смейся.